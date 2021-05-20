Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, приуроченную второй годовщине своего вступления на высший государственный пост. Место встречи глава страны выбрал символическое - ангар знаменитого авиастроительного завода «Антонов». Но, по мнению экспертов, символизма в речи президента было много, а смысле не очень

Политтехнолог Дмитрий Раимов в выступлении гаранта ни стратегий, ни конкретики не услышал: «Из цирка. Президент чатится с подозреваемой в убийстве и публично «не верит» следствию. По выпадам в сторону ведущего Голованова, ясно, что есть конфликт с Ахметовым. Конфликт с Коломойским. С Медведчуком. Несильно с Порошенко, европейцы не позволили, американцы тоже. Стратегии нет. Концепций нет. Но будет закон об олигархах, он поможет.

Особенно интересно слушать подтекст: как президент говорит, о чем, где его психика и бессознательное говорит через «не» (меня поймут психологи и психоаналитики).

Готовлю доклад для клиента о том, что сказал президент бессознательно. Так сказать, что в своей речи хотел скрыть, но не вышло.

Эмоции.

Их не утаить тоже. Очень сложно формулируются мысли. Очень сложно отмечаются простейшие вопросы. Стратегий нет.

Зато есть презентация грядущего праздника. Немного грустно, если честно».





Журналист Диана Панченко, канал которой не получил аккредитацию на мероприятия, поскольку входит в число санкционных по делу Медведчука, дала свою оценку: «Маленький человек.

«Мы все украинцы: не существует бОльших или меньших, правильных или неправильных.

От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя.»

Два года назад Владимир Зеленский обратился к народу с блестящей инаугурационной речью.

Дальше его слова становились все тусклее, дела — темнее.

Теперь украинцы — не все — только те, кто мыслит и чувствует «правильно». Остальные — «агенты Кремля», «порохоботы», «предатели» и «черти».

Зеленский ещё пуще Порошенко разжигает, разделяет, сеет вражду. Неугодные СМИ — по беспределу закрыть. Неугодных политиков — заклеймить.

Два года назад гарант говорил о жутких тарифах. О катастрофе в медицине. О бедности и несправедливости.

Тарифы выросли. Реформа Супрун добивает то, что не добили при Порошенко. Мы — первые в Европе по смертности от коронавируса. Самые бедные на континенте.

Почему все пошло ко дну? Глупость — беде соседка? Есть кое-что хуже — малодушие и трусость.

Два года назад Зе обещал пожертвовать должностью ради мира на Донбассе. Мол никакие рейтинги не стоят человеческих жизней. Но стал заложником своих рейтингов. Порошенковские «красные линии» оказались страшнее минометных обстрелов. Главное, чтоб стреляли не по Банковой.

Зеленскому плевать на людей. Это чувствуется в каждом его видосике, на каждом мероприятии. Он погружён в борьбу с мнимыми и реальными оппонентами. Все, что интересует, — удержаться у власти. В руках маленького (душой и умом) человека — бита под названием «санкции». И он, как в американских фильмах, машет ею с завязанными глазами.

Хуже маленького ума — только мелкая душа.

Сегодня Зеленский даст пресс-конференцию. Ожидаемо, Первый независимый не аккредитовали.

Гарант будет много говорить о победах. Хаять опонентов. Неумело шутить.

Что бы я у него спросила? Думает ли он о том, в какой стране планирует жить после президентства?

А коллегам — интересной беседы) И да, не забывайте зубы на входе»



Политолог Олеся Яхно проанализировала выступление президента и по форме, и по содержанию: «Пресс-конференция Владимира Зеленского. Впечатления по ходу: форма, содержание, психология.

Любое публичное выступление политика, и тем более президента, традиционно оцениваю с точки зрения формы, содержания и самоощущения говорящего. Сюда же речь (как проявление того, как человек мыслит), реакция, манеры, мимика, приоритеты в зацепке за конкретные слова — это все показывает общий уровень личности. Это не может обмануть, и очень точно показывает, соответствует человек сфере/должности/полномочиям, или не соответствует.

Итак, форма. Локация в этом году лучше, чем год назад. Как и модерирование пресс-конференции. И, тем не менее, идея локации (показать перспективу, образ будущего) не имела продолжения на уровне содержания и стилистики. Вступительное слово — как некое превью и рамка разговора, как главное, на чем акцентирует внимание президент — это всегда правильно. Но этой рамки не было. Было хаотичное выхватывание разных тем, когда не чувствуется разница между долгосрочными и краткосрочными вопросами (например, празднование Дня независимости). Вместо целостного взгляда и потом деталей, было наоборот — детали, но к целостному взгляду они не вели.

Содержание. Вопросы больше задавали рамку пресс-конференции, чем вступительное слово и ответы президента. Вопросы отображали сложность ряда проблем, ответы (если их анализировать на предмет понимания) — не всегда. Ну, например, ответ Зеленского на вопрос о Донбассе в стиле: «Ми будуємо країну без війни». Это о чем? Война есть. Она происходит не по вине Украины, но она есть. Еще одна нелогичность — когда на одни вопросы (опять же, по Донбассу) звучали ответы, касающиеся других проблем, например, ковида. Вообще чувствовалось стремление к любой проблеме привязать проблему ковида. Например, по поводу обещания «кінця епохи бідності» Зеленский сказал, что не все от него зависит. Хотя он имеет значительный объём полномочий, фактически, моновласть. Да и ковид — далеко не единственная причина падения экономики. Зеленский стал президентом, когда экономика была на подъеме, падение же началось еще до ковида. Или вопрос о борьбе с олигархами — чувствовалась смесь политики и пиара.

Психология. Уверенности, пожалуй, стало больше. Но и ревности к политическим конкурентам стало больше — и в отношении фамилий, которые звучали, и в отношении фамилий, на которые намекалось. По отношению к Петру Порошенко — все ещё больше усугубилось. Владимир Зеленский, спустя два года президентства, по-прежнему мыслит себя в категориях «вирока», то есть, предвыборной кампании (хотя пора уже говорить о своих результатах, с точки зрения Украины и жизни украинцев). Также очень показательной была фраза «Новi обличчя уже постаріли, набули досвіду» (это был ответ на вопрос о том, что запрос общества на «нові обличчя», согласно разным соцопросам, существенно снизился). Не быстро ли состарились? Сразу вспомнила пословицу «що старе, що мале». Чувствовалась смесь бюрократизма и запала на уровне пиара, например, фраза: «Дивіться нас кожну п'ятницю» (это про заседания СНБО). Нужна зрелость, а не детство или старость».



А вот политолог Руслан Бортник представил ко второй годовщине президентства свежие данные по рейтингу и прогнозы: «К завершению второго года президентской каденции Владимира Зеленского мы проанализировали динамику его рейтингов, а также рейтинги «Слуги Народа»: количество избирателей готовых снова проголосовать за ЗЕ и СН, динамику доверия\не доверия, баланс доверия и так далее. При анализе учитывались данные только трех ведущих социологических компаний «Рейтинг», КМИС и Центр Разумкова.

Даже исходя из этих данных за последний год количество готовых снова проголосовать за В. Зеленского в среднем снизилась на треть: по данным Центр Разумкова в период с мая 2020г. (45%) по май 2021г.(28%) президентский рейтинг снизился на 17%; по данным КМИС с апреля 2020г.(42%) по апрель 2021г.(31%) рейтинг снизился на 11%; по данным « Рейтинг» с апреля 2020г.(43%) по апрель 2021г.(25%) рейтинг снизился на 18%;

Но более значительные последствия для Президента может иметь тот факт, что уровень доверия граждан к нему за два года сильно упал и выросли антирейтинги (недоверие).

Согласно данным КМИС, если в августе 2019г. В.Зеленскому доверяло около 70% избирателей, не доверяло только 17, а баланс доверия составлял +53%, то уже, по последнему исследованию, баланс доверия составляет (-7%). При этом не доверяют ему уже 51% граждан, а доверяют 44%. В целом баланс доверия потерял 60%. Уровень доверия снизился на 26%, НО АНТИРЕЙТИНГИ выросли в 3 раза!

Центр Разумкова — октябрь 2019г. (доверие —70%; не доверие — 22%; баланс +48%), в марте 2021г. (доверие —31%; не доверие 63%; баланс —32%), соответственно, баланс доверия за этот период утратил 80%. Уровень доверие снизился в более чем 2 раза, АНТИРЕЙТИНГИ выросли в 3 раза!

Согласно данным, «Рейтинг» — в июле 2019г. (доверие —76%; не доверие — 14%; баланс +62%), в марте 2021г. (доверие —46%; не доверие 51%; баланс —5%), соответственно, баланс доверия за этот период утратил 30%. Уровень доверия упал на 30%, АНТИРЕЙТИНГИ выросли практически в 4 раза!

Все это говорит о том, что В. Зеленский хоть и является главным лидирующим политиком нашей политической системы, но уже не может рассчитывать на поддержку всего общества как раньше, а — только на поддержку своего избирателя. Более того, большинство украинцев уже не доверяет В. Зеленскому, и высокие, растущие антирейтинги, создают огромные трудности для возможной победы В. Зеленского на во втором туре президентской компании, делают его уязвимым для «новых Зеленских» в случае, если такой кандидат появится.

В настоящее время можно говорить о том, что провластной команде пока удалось стабилизировать рейтинги партии и президента на уровне ядра электората, но потеряно доверие общества в целом».



Политический эксперт Михаил Павлив отметил откровенный ляп пиар-службы президента: «Вся Украина в одном кадре.

Эпик фейл на пресс-конференции Зе.

Сбоку от журналистов самолет с пафосной надписью на боку — Вооруженным силам надежные крылья!

Самолет БЕЗ КРЫЛЬЕВ, Карл!

И вот так у них все, и уже 30 лет».



Общественный деятель Максим Гольдарб подытожил, с каким результатом подошла Украина к своему 30-летию: «Ровно два года назад, 20 мая 2019, я искренне и с радостью впервые написал слово «президент» с большой «П». Я верил и был воодушевлён.

Сейчас и слово «зеленский» пишу с маленькой «з» — это просто слово. Для многих нехорошее.

Если с «порошенко» ассоциируются слова «кровь», «разбой», «война», то со словом-преемником — «лжец», «предатель», «паяц», «разочарование».

Маленькие буквы, мелкие продажные лживые президенты, низкие цели и низменные желания — итог скорого юбилея Украины.



Журналист Светлана Крюкова написала краткое содержание трехчасового выступления. Впечатления не очень: «Заставила себя вырвать почти 3 часа из жизни — послушала пресс-конференцию гаранта.

Бегающие глаза, сбивчивые обрывки фраз, неуверенные и неуспешные попытки собраться и сосредоточиться, ломаная импровизация, плохой украинский.

Мы делаем реформы для Украины.

Вокруг меня есть люди, за которых мне иногда стыдно. Ну, бывает.

Не надо останавливать уезжающую из страны молодежь. Из многих стран едут, обычное явление. Савик-то вернулся. А Чаус? Забыл про Чауса.

На днюху мне такой супер-сюрприз устроили друганы по «Кварталу».

Мы отдаем много сил, но идем вперед.

У нас есть вопросы, но мы продолжаем работать.

Кличко мне не конкурент. Просто красть деньги из бюджета не надо.

Я много думаю над разными вопросами.

У нас будет референдум.

В международной повестке — ну вы же понимаете, мы не ЕС и не НАТО. Поэтому вакцины нам не дают.

Если США снимут санкции против Северного потока-2 — это будет серьезным геополитическим поражением Байдена.

Я уже стал приговором Порошенко. Ну, хотя бы тем, что стал президентом. И вообще — верьте в карму. В президента не обязательно, а в карму — да.

Я не вижу результат, но я верю. Я всегда даю второй шанс.

Воля у нас сильная. Мы работаем.

У нас будет концепция, мы ее будем презентовать, кто будет жить в Конче-Заспе, кто на ВДНХ.

Давайте не говорить про второй срок — это обязательно будет совпадать с желанием общества.

Я не могу так долго выполнять обещания. Я не могу бороться со всем миром. Но буду.

Я хочу быть лучшим президентом.

Мы будем смотреть вперед. У нас есть шанс.

Ну и традиционное — миллион раз «не знаю».

Скорее всего за оставшееся время уже и не узнает.

Вишенка на торте, или изюминка нынешней пресс-конференции — сбоку от гаранта, видимо для храбрости — фюзеляж самолета, выкрашенный зачем-то в ядовито желтый цвет (чтобы выглядел новее, не таким ржавым?), без двигателей, без крыльев, без хвоста, без оснащения — но с мотивирующим лозунгом — "Збройним силам — надійні крила".

На фоне которого и солировал наш великий верховный главнокомандующий. Ну оттащили бы куда-нибудь, чтобы не позориться, но и на это ума не хватило…

Занавес».

