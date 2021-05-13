Объявленную Зеленским войну олигархам решило поддержать СНБО и определило список преследуемых. По мнению главы Совбеза Данилова, их тринадцать. Как отшутились в соцсетях по этому поводу, олигархов от СНБО именно 13, потому что совещания проходят по пятницам. Но что всерьез значит затеянный президентом процесс деолигархизации - размышляли эксперты

Политический эксперт Павел Себастьянович написал о том, что, как всегда, пострадают тысячи простых украинцев, которые трудятся на предприятиях этих самых олигархов: «…вот сегодня ехал мимо заправки GLUSKO, и увидел, что она замотана ленточками. Это заправки Медведчука.

Т.е. госаппарат закрыл его каналы, закрыл его бизнес — что выиграли люди? Тысячи уволенных и нет налогов в бюджет. А совсем недавно тот же госаппарат зачищал поляну сжиженного газа для Медведчука. Те же люди. Так кто главнее — олигарх или госаппарат?

Давайте закроем Интерпайп Пинчука. Не будет экспорта колёс, поступлений валюты, зато будут тысячи уволенных. Давайте закроем бизнесы Коломойского-Ахметова-Фирташа, крикнем три раза ура и ещё сто тысяч человек выгоним в Польшу на клубнику.

Если олигархи нарушают какой-то закон — мы содержим на сумму 60 млрд грн правоохранительные органы. госаппарат может прекратить любую преступную деятельность! Но правоохранители молчат.

Да, нужно создавать условия для бизнеса, чтобы все могли открывать предприятия. Но пока эти условия никто создавать не будет. Я не смогу открыть титановый литейный цех, потому что пожарные, экологи, налоговики, трудовики, прокуроры, сбушники просто сожрут меня. А олигархи умеют и могут со всеми ними порешать, они знают как.

Гетманцев и Ко создали все условия для олигархов, для решалова, для коррупции, только олигархи в этой системе могут строить бизнес, строить заводы.

При следующей власти возможно появятся условия для всех, но пока условия есть только для олигархов — госаппарат может и должен заставить их, заказать им строить заводы».

Политолог Владимир Фесенко убежден, что всем олигархам стоит насторожиться: «Деолигархизация» не ограничится риторикой и политическими заявлениями. Поэтому риски для всех явных и потенциальных олигархов возрастают (хотя и в разной степени). Я в ближайшее время постараюсь обозначить зоны риска для каждого из представителей «списка 13 олигархов», и, возможно, не только тем, кто есть в этом списке. Как и в случае с «списками главных контрабандистов», любые списки могут легко расширяться. И всем нашим олигархам стоит подумать, как реагировать на политику деолигархизации. Одной лояльности может оказаться мало».

Политолог Елена Дьяченко заметила, что легитимность нынешней власти под вопросом:

«Глава СНБОУ Данилов заявил, что главный критерий для получения статуса олигарха — влияние на власть. Якобы эти 13 озвученных ранее людей — да, таки влияют.

Я извиняюсь, но тогда по его логике получается, что в 2019 пришла продажная власть, на которую влияют олигархи».

Журналист Денис Иванеско прошелся по своей профессиональной тематике: «Почитал список 13 олигархов. Если у них отберут ТВ, то мы станем первой страной в мире, которая снова вернется в удивительный мир радио. А мы останемся без национального ТВ. Суспильне назвать телевидением не могу — это из мира животных. То акул показывают, то обезьян. Реформаторы за 7 лет убили даже областное ТВ — оно вещает по 45 мин в сутки.

Штош. Не будет своего ящика, который содержат олигархи, будем смотреть чужой. Угадайте чей? Жаль, много коллег может остаться без работы.

И почему Данилова не назначили в зоопарк? По выбранному им призванию и образованию? Кормил бы животных, может стал бы умней и добрей?»

Политтехнолог Дмитрий Раимов из дела Медведчука сделал общие выводы, которые могут касаться каждого миллиардера из Украины:

«Я скептично отношусь к тому, что кого-то судят. Консенсус элит построен на том, что никто.

Никогда. Не сядет.

Ни Мартыненко. Ни Порошенко. Тимошенко вот посидела, так где закончил Янукович?

Лазаренко. Тот в штатах сидит.

Интересно другое. Это дело про крота. В деле Медведчука фигурируют черновики.

С пометками вроде его рукой сделанные. Если так, откуда у следствия эти черновики.

Их может дать только ближайший круг, который документы эти готовил или правил.

Или должен был уничтожить.

Мое мнение о ситуации: надо иметь стальные яйца и сильную охрану, чтоб посадить в клетку миллиардера.

И сильную армию. Ведь русские своих просто не бросают. А он кум того самого.

Ощущение, что наши пошли повышать ставки и таким образом кошмарят остальных богатых. И что, тут играет роль время.

Кто кого».

Политический эксперт Михаил Чаплыга отметил, что все эти инициативы на самом деле свидетельствуют не о реформах, а о деградации всех ветвей власти: «А СНБОУ-95 случайно не завело дело на товарища Данилова и его партнера — гражданина Зеленского за публичное признание Украины "Failed state"? Не все еще сошли с ума и оболванены неучами во власти — некоторые еще помнят, что учились в школах и университетах.

"По тем критериям, которые в аппарате СНБО мы рассчитываем, мы имеем в виду 13 человек, которых можно с уверенностью отнести именно к олигархической среде", — сказал Данилов. При этом фамилии он не называл.

Т.е. в стране принимается Закон под КОНКРЕТНЫХ лиц. Ну… не впервой… О чем это говорит?

Это говорит о том, что в стране НЕТ ни правовой системы НИ правоохранительной, НИ антимонопольной политики, НИ судебной.

Ибо когда есть ГОСУДАРСТВО (в котором Зе простите Ленский вкупе с Да и Ниловым уже ДВА года как абсолютная власть), то АПРИОРИ не может возникнуть идея о "специальном" пофамильном Законе.

И даже не вещайте мне о том, что фамилий в нем не будет. Это как "прозРРРРРРРо" — бабло на бочку, вродь все прозрачно… одна беда — условия конкурсов выписаны под конкретного победителя… даже без названия фирмы.

И так во всем! Министерство магии простых решений. Поколение "Зе"… правда под чутким руководством поколения "старой комсы"».