Секретарь СНБО Алексей Данилов предложил отказаться от Донбасса, по крайней мере в речевых оборотах. По его мнению, употребление самого названия «Донбасс» навязано Россией и не присуще украинскому нарративу. Об этом он заявил в среду, 24 марта

«Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», — сказал чиновник во время форума, посвященного избирательной реформе на Украине. Эксперты в социальных сетях прокомментировали новые провокационные заявления Данилова.



Глава правления в Аналитическом центре «Донбасский институт региональной политики» Энрике Менендес предложил Данилову искать предателей среди своих: «Все серьезные рассуждения, выводы, предположения, факты и аргументация — это дело ближайшего будущего. Сегодня — исключительно глум над недалеким человеком, который занимает высокую должность Секретаря Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины — господином Алексеем Даниловым.

Итак, почему этот человек сегодня в центре внимания? Во время форума "Избирательная реформа" он заявил следующее: «Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией, — "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени". Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов… Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить".

Согласно простому поиску на сайтах государственной власти Украины, найдены следующие данные. На сайте Кабинета министров Украины слово «Донбасс» упомянуто 2533 раза. При этом 112 упоминаний — это Нормативно-Правовые Акты. Так что фраза "Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства" — чистая ложь.

На сайте Верховной Рады Украины зарегистрировано 8 законопроектов, где присутствует слово "Донбасс". И это просто беглый поиск по сайту.

И наконец, главное. На официальном сайте Президента Украины слово "Донбасс" содержится в 30 материалах, среди которых есть и прямая речь Владимира Зеленского.

Предлагаю СНБО и лично Данилову заняться поиском врагов Украины, продвигателей российского нарратива среди всех ветвей законодательной и исполнительной властей нашей страны. Особое внимание прошу обратить на гражданина Зеленского Владимира Александровича, который, среди прочего, заявил: "Мир на Донбассе и деоккупация Крыма — мои ключевые приоритеты". Какое предательство!

Надеюсь, СНБО не оставит без внимания приведенные мною факты».

Общественный деятель Максим Гольдарб удивляется, как подобные люди во власти намерены объединять страну и искать мир: «"Никакого Донбасса не существует", — заявил секретарь снбо данилов. Я понимаю, что невменяемость будет устанавливать судебно-психиатрическая экспертиза, и пока что она не проведена. Физиогномику и теорию Ломброзо (о прирожденных преступниках) не трогаю.

Так что сейчас по сути своего высказывания, по своему статусу этот субъект уголовного права целиком и полностью претендует на обвинение в госизмене и покушении на территориальную целостность Украины.

Зеленский, позвоните Баканову за "того черта"!

Объединять страну они собрались, черти» (стилистика и орфография источника сохранены).

Медиаменеджер Ольга Семченко написала большой пост о символизме Донбасса: «С каким лютым энтузиазмом каждая новая власть пытается избавляться от неудобных символов-текстов прошлой власти, эпохи, времени…

Донбасс — это не украинский нарратив, заявил сегодня секретарь СНБО Данилов, который сам же с молоком матери и на уроках истории в школе наверняка изучал географию и историю Донецкого угольного бассейна, или Донбасса.

А ещё, кто не знает, есть целый пласт истории о Донецко-Криворожской республике, которая в 1918 году объявила автономию в РСФСР, но потом почти насильно оказалась составной частью Украинской Советской Республики. Но об этом тоже уже никто не знает и даже не изучает в школе, потому что когда-то на эту часть истории было наложено табу. История была частично переписана, а по самой теме было запрещено проводить исторические исследования, защищать кандидатские диссертации, пытаться разобраться в первопричинах того отделения и прочее…

Тема ДКР просто испарилась из повестки сначала советской украинской истории, а затем и независимой украинской исторической школы. Как показывает нынешняя практика — зря испарилась. Но вопрос не в этом. Вопрос в борьбе за символизм, в борьбе за символические тексты и названия.

Донбасс — это символ. Это не просто название. Его уже не надо пояснять. Ты называешь слово и оно уже вкладывается в определённую знаковую систему в голове любого человека. И не только украинца. Я недавно в Великобритании это прочувствовала, когда британский пограничник 10 минут меня расспрашивал, что на же самом деле происходит в Донбассе и не врет ли их пресса, взглянув в мой паспорт с пометкой Донецк, Украина.

2014 год, помимо экономических смыслов, вложил в слово «Донбасс»более широкую коннотацию — политическую, военную, людскую. Теперь «Донбасс» это не просто угольный бассейн, это слово-символ и за правильную трактовку этого символа борются те или иные заинтересованные игроки. Как его будут воспринимать и как трактовать в своём сознании рядовые граждане, серая масса, что смотрит телевизор и не особо думает?

Любая группа интересов, чтобы влиять на политику и иметь власть, будет пытаться создавать монополию на создание символов и текстов, формировать единый взгляд на события прошлого и будущего. Ненужные взгляды убирать, зачищать, исправлять…

Сегодня секретарь СНБО Данилов открыл новую страницу в слове-символе «Донбасс». По-сути, он сообщил, что мы прекращаем бороться за этот символ. Мы просто забываем о том, что он есть. Публично. На всех уровнях коммуникации.

Нет теперь Донбасса, есть Донецкая и Луганская область. Точка.

Только это так не работает, друзья.

Символы такого масштаба нельзя умолчать и запретить, как переписали, а потом запретили когда-то историю о Донецко-Криворожской республике, к примеру. Или переименовав Днепропетровск в Днепр, переиначив названия улиц.

Именно Донбасс, не Донецкая и Луганская области, породил своих героев и врагов по обе стороны конфликта. Благодаря «Донбассу» (читай, конфликту, который там был развязан) пришёл к власти Порошенко, а потом «Донбассом» (не решив эту проблему, погрязнув в коррупции на поставках вооружений, завравшийся и залитый кровью людей) и был низвергнут. Используя семиотику «Донбасса» сегодня управляют массовым сознанием украинцев новые властьимущие, создавая все новых и новых врагов государства и держа в страхе рядовых украинцев…

Кто там придумал забыть слово «Донбасс»? Говорю вам, что не получится преуменьшить «врага» (Донбасс).

Уменьшив символичность «врага» ты уменьшаешь самого себя ровно во столько же раз…

Так уж повелось.

Без врагов не бывает героев.

Без Донбасса не будет и власти в Украине… этой власти. Хотя может это и к лучшему, не знаю…»

Не сдержался даже бывший советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо: «Донбасс — термин российской пропаганды?

Не собирался я реагировать на очередную глупость господина Данилова, но не сдержался. Печально, когда секретарь такого грозного органа не знает или делает вид, что не знает ни географии, ни истории.

У меня одно объяснение для такого рода заявлений — создание информационного шума. Кстати, на самом сайте СНБО активно используются российские нарративы. Тот случай, когда в пылу шпиономании выходишь на самого себя».

Блогер Игорь Гомольский убежден, что украинцев под шум таких сообщений продолжают унижать и обкрадывать. Вот такой нарратив: «Секретарь СНБО Данилов заявил, что никакого Донбасса не существует. Есть лишь Донецкая и Луганская области, а Донбасс — Кремлевский нарратив.

Это секретарь вашего СНБО, дамы и господа! Спешите видеть! И дело не в том, что Данилов — идиот. Хотя он безусловно идиот.

Дело в том, что Данилов считает идиотами тех, кому все это говорит. Не так давно один министр заявлял, что украинцы очень богатые, но большую часть доходов тратят на еду. Этот зашёл ещё дальше.

Чувствуете? Чувствуете пренебрежение? А ведь через каких-нибудь два-три года насосавшийся Данилов тихонечко переберётся в Лондон. Через пять лет в его отношении откроют пару-тройку уголовных производств, а лет через десять о нем и не вспомнит никто.

Потому, что очередной некомпетентный ворюга и предатель. Таких в новейшей украинской истории натурально тысячи. И этот даже не в первой сотне наиболее ярких.

А Донбасс был, есть и будет. И уже какой-нибудь другой секретарь СНБО, считая соотечественников грязью под каблуком, будет впаривать им смешные небылицы.

В другом суть, яхонтовые мои. Это не нас «даниловы» оскорбляют. Нас они лишь убить могут. Да и то чужими руками. Оскорбляют, гнобят и обворовывают они исключительно вас».