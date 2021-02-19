На Украине 18 февраля отмечают седьмую годовщину начала самых кровавых дней Евромайдана

Бойня на Грушевского, Институтской, Площади Незалежности… В результате погибло больше ста человек. Накануне Верховная Рада приняла спорное постановление, в котором зафиксировала, что события 2014 года были эпохальными для истории и становления украинского общества. А всю ответственность за те события, а также последствия народные депутаты возложили на Виктора Януковича. Как эксперты оценивают достижения Майдане по прошествии семи лет — в обзоре социальных сетей.

Евгения Бильченко: Ненависть к России мешает увидеть социальную правду о Майдане © Facebook, Евгения Бильченко Янина Соколовская написала о героях новейшей истории Украины: «Вот и 18 февраля, дата появления той Украины, которая получила Независимость не по случаю, а отстояла ее кровью, жизнями, Небесными сотнями и тысячами — сколько их, до сих несчетно. Доподлинно известно одно: невзирая на наше умение устраивать скандалы по не самым крупным поводам, несмотря на податливость электората манипуляциям, его приверженность вере в чудеса и виртуозность прыжков по граблям, перед лицом большой угрозы мы — едины. Страну свою любим, право выбора — защищаем, а свободу никому не отдадим. Теперь это доказано не только давней, но и новейшей историей Украины, подвигом тех, кто выжил, и тех, кто погиб — всех, кто выстоял. Новое время выбрало нас».

Народный депутат Олег Волошин напомнил, что плодами революции пользуются негодяи. Украина — не исключение: «Какие мерзкие персонажи правят бал в отечественной политике. Обсуждают Майдан. И все те, кто нажился на последствиях тех событий, сделал карьеру, состояние теперь рассказывают о том, что двигало людьми в тот период, о том, о чем они мечтали, какие жертвы принесли. И молчат о том, что все эти миллионы людей ничего не получили, кроме нищеты, войны и разрухи. А должны были рассказывать о том, где результаты расследования убийства людей на Майдане, о том, сколько денег и кто выжал из страны с 2014 года, в конце концов о том, почему до сих пор не построен музей, и куда пропали выделенные на него деньги. Стыдно сталкиваться с людьми, которые до сих пор надеются пафосными декларациями и громкими выкриками в адрес России прикрыть собственное скотство, воровство, непрофессионализм, трусость. Горько, что в обществе до сих пор немало тех, кто на это ведётся.

Как известно, революции задумывают романтики, осуществляют фанатики, а ее плодами пользуются негодяи. Если по первым двум пунктам относительно событий 2013-14 гг. ещё можно спорить, то по третьему дискутировать не о чем».

Украинский политик Владимир Олейник убежден, что государственный переворот нельзя прикрыть революцией достоинства: «Евромайдан 2013-14 годов в Киеве, который в Украине называют «революцией достоинства», признан одним из ключевых моментов формирования украинского государства. Такое постановление к седьмой годовщине свержения президента Виктора Януковича приняла Верховная рада. Самого Януковича обвинили в узурпации власти, в подрыве национальных интересов Украины при поддержке России и создании условий для потери части территории страны. Таким образом, украинские парламентарии совершают укрывательство преступления.

Если ключевым для государственности Украины является государственный переворот, то это уникальная вещь. Нарушение всех правил. Государственный переворот нельзя прикрыть никакой революцией достоинства. После каждого гражданского переворота следующим этапом идет гражданская война. А они, как пришли, так и уйдут. Сегодняшняя власть никаким боком не была причастна к Майдану. Я нигде не нашел фотографий, чтобы Зеленский стоял на Майдане. Он в это время выступал на корпоративах. Но это длящееся преступление, есть кураторы, тот же Байден, на тот момент вице-президент США, который управлял этим процессом. Мы прекрасно знаем, как он звонил Януковичу, чтобы не применяли силу. Поэтому нынешние власти являются соучастниками. Они покрывают это преступление.

Евромайдан – священное событие. Теперь официально

Не выдерживает критики и обвинение Януковича в узурпации власти. Узурпацию власти нужно подтверждать не эмоциональными заявлениями, а решениями суда. Пока я не вижу такого приговора. Шум один, оценочные суждения. Янукович оказался не на высоте. Он не выполнил свой конституционный долг. Но силовики — "Беркут", прокуратура — выполняли свой долг. Кто убил людей на Майдане? Это жертвоприношение. Без крови революции не бывает. Это преступление не будет раскрыто, потому что по правилам криминального жанра тот, кто расстрелял, не может провести расследование, потому что выйдет на самого себя».

Политический эксперт Вячеслав Чечило результатом революции достоинства назвал тысячи погибших и потерянные территории: «Ничего из того, за что люди выходили на Майдан, они не получили. Человеческие жертвы, потерянные территории, поломанные судьбы и экономический кризис — все это было только ради того, чтобы к власти пришла группа негодяев, стравливающая людей между собой и грабящая страну под окрики из Вашингтона. Поэтому Верховная Рада, в целом, права — о Майдане как о покойнике — или хорошо, или ничего».

Эксперт Артем Ларин также напомнил, что потерь для Украины больше, чем приобретений: «А ведь "Майдан" или как любят называть упоротые "революція гідності", действительно стали ключевым моментом становления украинской государственности.

Только не той украинской государственности, о которой писал Павло Тычина в гимне "Живи, Україно, прекрасна і сильна…", с мощнейшей промышленностью, с постоянным экономическим ростом, с передовым научно-техническим потенциалом, с положительным приростом населения и т. д.

А этой государственности, сегодняшней, "щеневмерлой". Колониальной, нищей, с отсутствием промышленности, по уши в долгах, без части территорий, с войной, с колоссальным оттоком населения, с лебезящей перед западным паном украинской политической элитой, с украинцем вызывающим у европейца ассоциацию батрака и с отсутствием какой-либо перспективы. Именно такой государственности, стал ключевым моментом становления "Майдан"!»

Книжный продюсер Елена Лазуткина описала забавную историю о том, как организовывались Майданы разных эпох и мастей на Украине: «ПОЧЕМУ Я АПОЛИТИЧНА? Майдан? Русские? Порошенко? Зеленский? Янукович? Юлечка?

Честно, вот все равно. Успех — это гибкость, невзирая на власть, невзирая на Законы. Периодами мне задают вопрос поддерживала ли я Оранжевую? Потом синих, теперь красно-сине-белых. Нет. Никогда и никого. Почему? Да потому что в свои 15 лет я впервые заработала первую штуку баксов, собирая народ на митинг, уже даже не помню за кого. А больше всего заработала на последнем официально большом митинге в стране — когда Юлька и оранжевые стояли против Яныка — мы тогда гоняли духов, то есть, деньги платили по пересчету людей разные партии, а мы успевали одних и тех же посчитать в обоих. То есть, ты платишь человеку за час «работы» 100 грн, получаешь 200 за него, ну и несколько раз. Конечно, делились, там просто не срубишь, но, если не ошибаюсь, за пол дня — 3-5 000$, а те кто надо мной были — 30К$. Оххх уж были времена легких денег при быстрой смекалке.

А потом многие верили в эти картинки по телику… и моя бабушка тоже. И тогда в 16 я начала увлекаться Public Relations и многое встало на свои места. И пришло абсолютное понимание нежелания любого внедрения в политическую среду- грязно, мерзко, не элегантно, никакой красоты или умиления схемой. Всё тупо, криво, угловато. И постоянный суржик, это меня убивало отдельно. Ну вот фак, ради зп чиновника сложно выучить родной язык?!

Горсовет зовет жителей Львова на штурм Майдана © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

И как после этого быть за кого-то? Я просто люблю свою страну и хочу, чтоб она стала европейской. А для этого нам осталось совсем немного — поиметь совесть, будучи на высших должностях. Эффект Люцифера никуда не денется, но брать откаты по 40% с тендеров — это грабеж. Ну и понимаешь, благодаря опыту, что Нацкорпус, например, с их агрессией не может существовать без поддержки волей чиновников, или не может существовать открытых ЛГБТ активистов без финансовой поддержки. Политика, для меня, — это игра умов массами, верить не нужно, нужно просто анализировать.

Кстати, языковой вопрос считаю отвлекающим фактором для масс для прикрытия и отвлечения внимания от более важных решений».

Историк Александр Каревин написал, что на Украине происходит чистый Оруэлл: «Вчера Верховная Рада приняла постановление, посвящённое очередной годовщине государственного переворота. Евромайдан там именуется одним из ключевых моментов дэржавотворэння (государственного строительства). Ну ведь Оруэлл в чистом виде! Помните?

Война — это мир.

Свобода — это рабство.

Незнание — сила.

А теперь ещё можно добавить: Майдан — это державотворэння».