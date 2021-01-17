Еще один этап украинизации вступил в силу в субботу, 16 января, на Украине. Теперь вся сфера обслуживания в стране должна перейти на украинский язык. В противном случае - штраф. За соблюдением языкового закона будет следить специально созданный орган - «мовный омбудсмен». Как это прокомментировали украинские эксперты - в обзоре социальных сетей

Общественный деятель Александр Скубченко противник любых ограничений, тем более языковых: «Сегодня вступил в силу запрет на использование русского языка в сфере обслуживания.

И даже при этом мы сегодня — не изгои в своей стране, хоть русофобская власть к нам и относится с ненавистью. Потому что мы — часть глобального русского мира. Не российского — именно русского. Ведь русский язык — это гораздо шире России. Это международный язык и язык межнационального общения.

"Русский мир" — это ведь не про "агрессию России". Русский мир — это про 300 миллионов человек на планете Земля, объединённых общим языком. Тебе могут не нравиться некоторые или даже 150 миллионов из них, но разве виной тому их язык?

Любой глобальный язык образует целый мир. Английский, китайский, французский, испанский, немецкий, русский, арабский — это целые миры, объединенные языком в разных концах света.

Знание русского языка открывает дверь в глобальный мир 300 миллионов человек, английского или китайского — в ещё большие миры, миры миллиардов людей. Это двери к науке, культуре, бизнесу и просто общению.

Отказываться от глобального мира и преимуществ русского языка? Строить гуманитарные стены, ограничивать свой потенциал? Это глупо. Американцы воевали с англичанами, но все они — часть одного мира, английского. Дополняют и развивают его, а не рвут на части.

После победы майдана заседания Кабмина закрыли, потому что язык заседаний был русским: это единственный язык, который понимали все министры, часть из которых была иностранцами. Президенты Зеленский и Санду тоже на русском общались по этой же причине. И президенты Путин, Алиев и Пашинян — тоже. Это всё — глобальный русский мир.

Нравится это кому или нет, но русский язык — это язык Украины. "Русский мир" нельзя запретами "выдворить" из Украины — Украина и есть часть русского мира, как и десятки иных государств, где слышна русская речь. Невозможно на Украину натянуть английский мир: Украина может быть колонией английского мира, но не его частью!

Миллионы нас тоже не запретить: пока жив человек — жив и его язык. Потому что нет родных языков у государств — есть родные языки В государствах: это родные языки людей. На Украине это — украинский, русский и иные языки меньшин.

Украинизация — огромная ошибка и трагедия для многонациональной Украины. Кроме вреда для всей страны и людоедского удовлетворения кучки русофобов не принесёт ничего хорошего. А во многом — даже ограничит потенциал развития, сократив гуманитарный рынок с 300 до 30 миллионов.

Для бизнеса главное — целевая аудитория! А русская аудитория — большинство на Украине, да ещё и ориентация на глобальный русский мир. "Мы обслужим вас на русском по вашей просьбе!" — уверен, скоро мы увидим подобные осторожные вывески на многих заведениях сферы обслуживания. Это же как при запрете курения — "У нас курят". После — уже смелее: пропадёт приписка "по вашей просьбе".

И лично я не дам второй шанс ни одному бизнесу в сфере обслуживания, где в первый раз буду лишён обслуживания на моём языке. Я не буду ничего требовать, как мовные террористы, просто обслужусь в другом месте, поддержав тех, кто не сломался. И не потому, что я против украинского. Потому что русский — мой язык! Потому что я — у себя дома, а не понаехал!

https://www.facebook.com/skubchenco/posts/3451518408280925

Бывший народный депутат Владимир Олейник, для которого родным является украинский язык, также не поддержал ограничений других языков на территории его страны: « Я коренной украинец рекомендую всем украинцам разговаривать на русском языке демонстрируя свою солидарность с теми, кто разговаривает на русском. В Закарпатье переходите на венгерский язык. Там, где компактно проживают болгары, говорите демонстративно на болгарском. Это будет своеобразное сопротивление неразумному Закону. Если видите, что где-то при вас кому-то делают замечание за разговор на русском, поддержите человека и на чистом украинском скажите: Що ти до нього причепилася? И последний аргумент. Если видите, что вам предъявляют претензии за разговор на русском языке, говорите, что вы говорите не на русском, а слобожанском. Вспомните, что под присягой в суде Аваков испросил разрешение давать показания на русском языке, который назвал слобожанским. Поскольку суд его аргументы принял, нужно понимать, что мы может говорить на русском, но называть его слобожанским языком. Или говорите, что говорите на том языке на котором говорил Порошенко вернувшись с Мальдив. Вспомнить нужно, что все те, кто требует, чтобы все перешли на украинский язык, сами на таком языке не разговаривают. Они пытаясь говорить на украинском, вкрапляют в него венгерские, немецкие, польские и прочих языках слова. Выучите сначала сами украинский язык. Кстати, примером такого издевательства над украинским языком является Парубий, который говорит на нем так, что ему ещё и переводчик нужен, который разъяснит, что он имел в виду. Толку, что вы декларируете любовь к отечеству и принимаете законы, которые только разжигают ненависть внутри Украины русскоговорящих против украинцев. Я не против украинского языка. Я люблю говорить на украинском. Но считаю, что поддерживать его нужно не запретом других языков, а созданием условий для развития украинского языка».

https://www.facebook.com/Oliinyk.V.M/posts/2504454343182917

Российский журналист Максим Юсин убежден, что теперь появился легальный способ прессовать миллионы русскоязычных украинцев: «16 января на Украине вступила в действие, пожалуй, самая скандальная статья «Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Она предусматривает, что на «державну мову» должна перейти вся сфера быта. То есть отныне продавец в магазине, парикмахер, инструктор по фитнесу, автослесарь обязан обращаться к клиенту исключительно на украинском. И лишь затем, если клиент выразит желание перейти на русский, имеет право это сделать.

Объясняя мне суть новых правил, киевский приятель, симпатизирующий «национальной идее» и Петру Порошенко, просил не сгущать краски и не драматизировать ситуацию. Во-первых, говорил он, карательные меры со стороны государства предусмотрены не сразу. При первом нарушении назначается проверка, составляется акт. При втором — выносится предупреждение. И лишь при третьем налагается штраф — от 13,5 до 18 тысяч в переводе на рубли. Во-вторых, мой собеседник предположил, что в русскоязычных регионах «судебная практика будет более либеральной», чем, к примеру, в Галичине.

Но развеять мои сомнения киевский приятель, увы, не смог. Потому что я живо представляю себе такую картину. В русскоязычную Одессу приезжает отдохнуть какая-нибудь из двух известных всей Украине фанатичных борцов со всем русским — писательница Лариса Ницой из Киева или бывший депутат Рады Ирина Фарион из Львова. И вот приходит эта Ницой или Фарион в салон сделать маникюр. И слышит, как мастер приветствует по-русски свою постоянную клиентку — которую знает сто лет и с которой нет никакого смысла говорить на мове. Но Фарион это слышит. И, естественно, тут же пишет жалобу «мовному омбудсмену» — языковому инспектору. И тот реагирует. А как иначе? Закон-то нарушен.

Иными словами, появляется легальный способ прессовать миллионы русскоязычных, создавать им постоянный дискомфорт, вмешиваться в ту сферу, которая всегда была защищенной от государства и от вошедших в раж «патриотов».

Возможно ли такое в какой-нибудь цивилизованной стране Евросоюза (две из трех республик Балтии не в счет)? Абсурдным кажется само предположение, что владельца мясной лавки в пригороде Парижа оштрафуют за то, что он приветствовал покупателя, выходца из Марокко или Алжира, не «бонжур, месье», а «ассалам алейкум». И только в «демократической», идущей в Европу Украине это теперь будет в порядке вещей.

Нечто подобное, кстати, происходило в Польше Юзефа Пилсудского в период между двумя мировыми войнами. Только тогда жертвами дискриминации становились как раз жители нынешней Западной Украины. Поляки упорно пытались их «полонизировать», ведя борьбу с украинскими школами, с украинским языком. Ни к чему хорошему это не привело. Появились Бандера и Шухевич, возникли Организация украинских националистов (ОУН) и другие движения, которые вели борьбу с «польской оккупацией» — в том числе и террористическими методами. Печальную судьбу межвоенной Польши мы тоже хорошо помним.

Впрочем, украинские «патриоты» не хотят учиться на чужих ошибках. Они набрали ход и не желают останавливаться. Продолжают ломать через колено тех, кто по-другому смотрит на мир, ходит в другую церковь, чтит других героев. И тех, кто говорит на другом языке».

https://www.facebook.com/maxim.yusin.3/posts/10158798366842936

Политический эксперт Евгений Филиндаш напомнил, что до сих пор для большинства украинцев родным остается русский язык: «В связи с вступлением сегодня в действие очередных норм закона об украинизации имени Порошенко-Зеленского (первый протянул принятие закона, второй закон не отменил и проводит его в действие), напоминаю некоторые факты о языковой ситуации в Украине.

Все крупнейшие города Украины (за исключением Львова) являются в основном русскоязычными. В Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Николаеве, Кривом Роге, Мариуполе большинство жителей думает и говорит сейчас на русском, а не на украинском языке. Не говоря уже о Донецке с Луганском и Симферополе с Севастополем. И так было всегда. И все 30 лет после провозглашения независимости Украины, и в советский период, и до него. И вообще на протяжении всей их истории, с момента основания этих городов.

Т.е. родной язык для них русский, так как родной язык для человека — это вовсе не язык "титульной нации", как это усиленно вбивается в голову официальной пропагандой в Украине последние 30 лет ("если ты украинец по национальности и живёшь в Украине, то твой родной язык — украинский"). Родной язык — это язык, который каждый из нас усвоил в раннем детстве без специального обучения, в семье, общаясь с родителями. Это язык, на котором мы думаем и видим сны.

И так обстоит дело не только в названных выше городах. По данным корпорации Гугл, количество поисковых запросов с территории Украины на русском языке в два с лишним раза превышает число поисковых запросов на украинском.

По данным исследования американского социологического института Гэллапа, проведённого несколько лет назад (правда, ещё до Евромайдана) выяснилось, что 83 % граждан Украины выбрали для заполнения (и заполнили) опросник на русском, а не на украинском, языке. Для сравнения, этот же метод показал, что в Армении менее 3 % используют русский язык, в Грузии — около 7 %.

По самым разным исследованиям русский язык является родным как минимум для половины, если не для большинства, украинских граждан. И наличие определённой категории русскоязычных "украинизаторов", которым мозги промыли настолько, что они рьяно преследуют свой же родной язык, считая это "проявлением патриотизма", вышеназванного факта совсем не отменяет.

А ст. 10 Конституции Украины прямо гарантирует, цитирую, "свободное развитие, использование и защиту русского языка" в Украине. Кстати, Конституция не случайно носит ещё второе название Основного Закона — она имеет высшую юридическую силу по отношению ко всем остальным законам.

Поэтому всех шпрехенфюреров и их помощников-стукачей можно и нужно тыкать расово правильными физиономиями в Конституцию. И знать, что если дело дойдёт до судов, то суды, вплоть до Европейского суда по правам человека, будут выиграны нами, а не ими. На нашей стороне и правда, и право».

https://www.facebook.com/e.filindash/posts/3484110441715361

Журналист Дмитрий Василец назвал закон про мову насильственным: «С сегодняшнего дня на территории Украины вступает в силу так называемый "закон про мову", авторы которого затеяли тотальную насильственную украинизацию.

Понятное дело никто это убожество именуемое законом соблюдать не будет. Ведь на Украине в подавляющем большинстве люди чистым украинским языком не пользуются, а используют "суржик". На Западной Украине там вообще наречие украинского, которое понять довольно сложно, даже зная украинский в совершенстве.

Поэтому, без экспертизы на "суржик" штрафы выписывать никак не выйдет…»

https://www.facebook.com/vasilets/posts/2624394594519267

Даже в лагере украинофилов и патриотов нашлись критики закона. Телеведущая Татьяна Высоцкая написала, что закон плох тем, что не предусматривает реальных механизмов принуждения к использованию повсеместно украинского языка и наказания за нарушения норм закона: «Скажу сейчас вещь непопулярную для национальных кругов и вообще возмутительную как для украинской филологини. Я не разделяю энтузиазма, что уже завтра будет город-сад — потому что вступают в силу нормы о языке в сфере обслуживания. Конечно, хорошо, что установлена хоть какая-то ответственность — до 7000 штрафа. Но давайте разберемся. Во-первых, штраф за системные!! нарушение, во-вторых, их так же системно надо доказывать, в-третьих, нарушения должны быть зафиксированы и происходить в том же месте в течение полугода. То есть, без привлечения полиции на место конфликта, просто пишите письма и ждите, наступит наказание или нет. Эффективно? Я сомневаюсь».

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5656677161024709&id=100000474422312

Известная патриотка Ирина Фарион тоже раскритиковала закон: «Наше сбитое с толку и разбалансированное общество по разные стороны баррикад из всех рупоров кричит о судьбоносном 16 января: вроде сфера обслуживания заговорит языком Шевченко и Бандеры. Основная проблема вроде украинских сил в парламенте и в других местах — их нецелостность, непоследовательность и недосознательность. Их бессмысленные попытки помирить непримиримых по сути лагеря в Украине — украинский и враждебный — приводит всегда к одному: ослабляет украинский лагерь или делает из него мягкотелую карикатуру. Именно это ослабление и демонстрирует либерально-гибридный языковой закон 2019 года, в частности его 30 статья о сфере обслуживания».

https://www.facebook.com/groups/161771437189023/user/100056934279093