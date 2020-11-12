С 14 ноября на Украине вводятся новые ограничительные меры, которые уже назвали локдауном выходного дня. На уик-энд будут закрыты рестораны, ТРЦ, кинотеатры и концертные залы, фитнес. Украинцы возмутились таким решением кабмина: одни назвали его полумерой, другие — уничтожением бизнеса и экономики в целом

Также на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция против карантина выходного дня. Пока она набрала около шести тысячи голосов из 25 тысяч. А вот о том, чем грозит карантин по-украински стране в целом, написали свои прогнозы в соцсетях эксперты и бизнесмены.

Политолог Владимир Фесенко в целом поддержал решение правительства, поскольку иного выхода пандемия не оставляет: «О «локдауне выходного дня». Думаю, что другого выхода на сегодняшний день просто нет. Это максимально возможный компромисс между интересами эпидемиологической и экономической безопасности. Тотальный и многомесячный локдаун — это экономическое самоубийство. Не вводить никаких карантинных ограничений — это коллапс медицинской системы, на порядок больше заболевших, большинству из которых просто не смогут оказать никакой медицинской помощи (боюсь, что уже и сейчас не всем ее могут оказывать своевременно), и десятки тысяч умерших. Надо выбирать. У нас еще относительно мягкие ограничения по сравнению со многими другими европейскими странами. Тем, у кого есть выбор по характеру работы, надо самоизолироваться по максимуму, не дожидаясь ограничений от государства. Нас ждет тяжелая зима. И это надо воспринимать как неизбежность. Придется адаптироваться к этой ситуации».



Журналист Наташа Влащенко тоже поддержала идею частичного локдауна: «Очевидно, что пока все считают локдаун выходного дня глупостью и упражняются в остроумии, я должна встать (хоть и не хочется) и тихо сказать, что я так не считаю

Аргументы (мои):

1. Если 2 дня в неделю темпы заражения будут замедляться, это хорошо, а не плохо, учитывая то, что мы уже 10-е в мире, а ресурс у нас скромный.

2. Это поможет сберечь остатки экономики.

3. Полный локдаун на три недели (то, что многие предлагают) добьет экономику до конца.

4. Зачем оттягивать время? Просто впереди тяжелое время (зима), три недели ничего не решат, но кислородные станции строят.

5. Сервисному бизнесу надо компенсировать, помочь. Я говорила об этом вчера премьеру Шмыгалю. Так как ковидными деньгами распоряжается он, а не Степанов, как мы сегодня выяснили».

