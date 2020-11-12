Также на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция против карантина выходного дня. Пока она набрала около шести тысячи голосов из 25 тысяч. А вот о том, чем грозит карантин по-украински стране в целом, написали свои прогнозы в соцсетях эксперты и бизнесмены.
Политолог Владимир Фесенко в целом поддержал решение правительства, поскольку иного выхода пандемия не оставляет: «О «локдауне выходного дня». Думаю, что другого выхода на сегодняшний день просто нет. Это максимально возможный компромисс между интересами эпидемиологической и экономической безопасности. Тотальный и многомесячный локдаун — это экономическое самоубийство. Не вводить никаких карантинных ограничений — это коллапс медицинской системы, на порядок больше заболевших, большинству из которых просто не смогут оказать никакой медицинской помощи (боюсь, что уже и сейчас не всем ее могут оказывать своевременно), и десятки тысяч умерших. Надо выбирать. У нас еще относительно мягкие ограничения по сравнению со многими другими европейскими странами. Тем, у кого есть выбор по характеру работы, надо самоизолироваться по максимуму, не дожидаясь ограничений от государства. Нас ждет тяжелая зима. И это надо воспринимать как неизбежность. Придется адаптироваться к этой ситуации».
Журналист Наташа Влащенко тоже поддержала идею частичного локдауна: «Очевидно, что пока все считают локдаун выходного дня глупостью и упражняются в остроумии, я должна встать (хоть и не хочется) и тихо сказать, что я так не считаю
Аргументы (мои):
1. Если 2 дня в неделю темпы заражения будут замедляться, это хорошо, а не плохо, учитывая то, что мы уже 10-е в мире, а ресурс у нас скромный.
2. Это поможет сберечь остатки экономики.
3. Полный локдаун на три недели (то, что многие предлагают) добьет экономику до конца.
4. Зачем оттягивать время? Просто впереди тяжелое время (зима), три недели ничего не решат, но кислородные станции строят.
5. Сервисному бизнесу надо компенсировать, помочь. Я говорила об этом вчера премьеру Шмыгалю. Так как ковидными деньгами распоряжается он, а не Степанов, как мы сегодня выяснили».
Но тех, кто поддержал решение кабмина, — меньшинство. Большинство — в дикой ярости. Бизнесмен Гарик Корогодский фактически возглавил так называемое протестное движение от бизнеса: «Карантин выходного дня, на две недели, как сказали, но 3 пары выходных. Министр экономики на встрече утром все услышал, с доводами согласен. В разговоре все с доводами соглашаются, мы оперируем цифрами и доказываем, что мера выбрана исключительно тупая. Когда-то во дворе детьми играли в войну. По очереди — день за наших, день за фрицев. Пока не появлялся новенький, который всегда за фрицев. Как наш кабмин».
Политтехнолог Дмитрий Раимов — сторонник тотального карантина: «Ресторанный бизнес умрет — людей держи, продукцию куда девать, аренду плати. При этом какая разница, будут ли люди дома в выходные, если в понедельник метро по горло забитое. На работах без маски. Необходимо на две-три недели закрыть все, и только так мы резко снизим заражаемость. Все дома. Максимум до одного месяца. И мы вернемся на 2000 заражений в день. За месяц все закупим. Откроем больницы. Мы сможем вернуться к жизни как в июне».
Бизнесмен Алексей Давиденко тоже выступает за введение строжайших ограничительных мер: «Локдаун выходного дня — очередная ахинея от создателей налога на гастарбайтеров и 500 000 новых рабочих мест. Локдаун выходного дня не решит ни одной из проблем:
— не разорвёт цепочку;
— не разгрузит больницы.
5 рабочих дней.
Если люди будут в метро, в транспорте, на работе, в магазинах заражаться, то эти два выходных дня карантина будут до жопы. Нам нужен полный тотальный карантин всей страны минимум на 2 недели.
Я объясню на трех конкретных примерах.
Пример 1.
На прошлой неделе в одной из столичных больниц, отданных под коронавирус, запаса кислорода оставалось на 3 часа. Под угрозой были жизни сотен пациентов.
Пример 2.
В областных центрах уже есть тотальные проблемы с койками в реанимациях. Существует живая очередь, чтобы лечь в реанимацию.
Пример 3.
В крупных областных центрах, таких, например, как Полтава, люди уже стоят в очереди, чтобы подышать кислородом. А пока ждут свою очередь, дышат в открытое окно.
Вы себе вообще можете представить, что творится в районных больницах, если эти три примера — это уже реальность крупных городов вчерашнего дня?
Вы ещё не поняли.
Нет у них плана.
Нет у них золотой рыбки.
Нет у них запасного варианта.
Вывод.
Завтра может быть таким, что наши муки сомнения про тотальный локдаун будут выглядеть блекло на фоне тысяч закрытых гробов. Нам надо любой ценой разорвать цепочку контакта больных и здоровых с одной-единственной целью — разгрузить койки стационаров и реанимаций.
Поэтому:
1. Полный локдаун страны.
2. Полиция и Национальная гвардия — на круглосуточное патрулирование.
3. Рестораны Конча-Заспы и модные заведения Киева — на круглосуточные рейды и штрафы хоть каждую минуту.
4. Мировые сети фастфудов, гипермаркеты и места массового скопления людей — никаких привилегий. Раз все закрыты — то все закрыты.
5. Все популярные заведения в городах по всей стране — на тотальный стоп.
Давайте лучше наполнять СИЗО уродами и бюджет штрафами, чем реанимации пациентами. И если в этот раз хоть одна падла из ВР, ОП, или кабмина будет нагло публично нарушать — на виселицу».
Журналист Надежда Сасс раскритиковала решение правительства, поскольку бизнес остался наедине со своими проблемами, в отличие от европейского, где государство оказывает финансовую поддержку: «Словом 2020 года эксперты признали слово «локдаун» (lockdown). Это состояние, которого мы больше всего боимся в 2020 году, состояние всеобщего застоя, при котором почти все, что составляет нормальную общественную жизнь, приостановлено», — объясняет свой выбор редакция Collins Dictionary.
Именно это похищение нормальности явно ощутили представители малого и среднего бизнеса после сегодняшнего решения кабмина о внедрении карантина выходного дня. Среди моих знакомых достаточно тех, кто не смог пройти со своим детищем весенний локдаун, как и тех, кто, стиснув зубы, рассчитывал, что повторения этого кошмара осенью страна все-таки сможет избежать. Тем более что всем было ясно, что, в отличие от стран ЕС, наши предприниматели не могут рассчитывать ни на прямую помощь от государства, ни на льготные кредиты. У многих опускаются руки и сдают нервы, потому как логика в решениях власти напрочь отсутствует. Пресловутый шведский опыт никто не хочет изучать. Да и предложения изолировать не всех подряд по выходным, а только тех, кто является наиболее уязвимым, также не были услышаны. Конечно, ведь организовать развоз продуктов одиноким пенсионерам 75+ требует денег и усилий, а закрытие сферы обслуживания на уик-энд — одного поднятия руки членов кабмина».
Блогер Евгений Ихельзон предложил экзистенциальный подход для решения проблемы: «Настоящий карантин в Украине — на неделю выключить телеканалы и радио, запретить обновлять новости на сайтах. Пусть ищут зраду и панику в себе! Локдаун внутреннего мира».
Журналист Светлана Крюкова кратко описала, что ждет отечественный бизнес: «Карантин выходного дня уничтожит в хлам рынок кинотеатров. Им вообще нет смысла продолжать. Аренда, электричество, прокат кино, зарплата сотрудников. И полное отсутствие прибыли, потому что по будням к ним в принципе никто не ходит. Ляжет работа торговых центров. Сузится до мышей ресторанный рынок. Нас ждет поистине удивительный Новый год».
Представитель самого уязвимого сектора — бизнесмен, сооснователь сети кинотеатров «Планета Кино» Дмитрий Деркач — описал собственный опыт: «Ну что ж, карантин выходного дня ввели, никаких компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов, помощи сотрудникам закрытых компаний.
Кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будние дни люди не ходят в кинотеатры, они активно толпами ездят в общественном транспорте.
Поработаем неделю, после этого, вероятно, придется закрыть все наши кинотеатры и уволить 500 сотрудников. Оставить этих людей без работы и зарплаты.
Мы делаем огромную ставку на нашу команду, тщательно отбирали, обучали сотрудников, формировали корпоративную культуру. Многие менеджеры, директоры, администраторы кинотеатров работают с нами с 2008 года или с момента открытия очередного кинотеатра.
И это все при том, что у нас безопасно, что подтверждается международными исследованиями. У нас намного безопаснее общественного транспорта, который продолжит переполняться в будние дни. Я не понимаю, как можно было придумать этот идиотизм выходного дня».
Бывший министр юстиции Елена Лукаш считает меры правительства недостаточными и неэффективными: «Пять дней в неделю в стране работает АБСОЛЮТНО ВСЁ.
Люди общаются, встречаются, делают покупки, передвигаются на общественном транспорте, производят, оказывают услуги, путешествуют, учатся, гуляют, ходят куда хотят… Лечатся, волнуются, наблюдают, как разворовывается антиковидный фонд, реформа Супрун добивает медиков и медицину, как бездействует и ворует власть…Но приходят выходные, и людям надо принудительно поберечься. На карантине выходного дня. На карантине, при котором метро и транспорт, продуктовые и аптеки работают вовсю, а ТРЦ, спортзалы, кафе, рестораны, кинотеатры закрываются. Это такая новая забота правительства о нас. З а б о т а и д и о т а».
Бизнесмен Евгений Черняк написал свое мнение по поводу этой проблемы: «Запомните, а лучше запишите: в мире могут меняться правила, может измениться экономический лидер, могут растаять ледники, реки немного изменят своё русло, но одно остаётся неизменным:
в Украине всегда, подчёркиваю — всегда, будут принимать худшие решения из всех возможных. Записываете пять вариантов, отмечаете худший, он и будет реализован.
Проверено многократно.
Сейчас, с карантином выходного дня, когда каждый клоун с печатью державности на лице несёт бред про остановку бизнеса на фоне работающего транспорта и метро, происходит именно это — худший вариант из всех возможных! Клоуны, соберитесь, страну профукаете.
Надо было кислород закупать, госпитали разворачивать, ИВЛ устанавливать, но вы деньги потратили немного не туда.
Но главное — время упущено, а теперь бизнес должен за вашу очередную тупость своими деньгами отвечать!»
Журналист Севгиль Мусаева считает локдаун вынужденной мерой: «У меня в ленте очень много противников любого локдауна. Выходного дня в том числе. Признаться честно, у меня эта мера тоже вызывает вопросы, хотя логика приблизительно понятна. Но и в мире не придумали ничего лучше локдауна за 8 месяцев с начала пандемии. Не только украинская система здравоохранения коллапсирует. Посмотрите на Францию, Италию, где тоже введён карантин. В других странах — комендантский час. Везде динамика пугающая. Больше 20 тысяч случаев в соседней Польше. Во Франции — 60 тысяч кейсов в сутки. В Штатах общее количество заболевших с начала пандемии уже превысило 10 млн человек. У противников локдауна есть альтернативный выход из ситуации, чтобы это помогло снизить нагрузку на больницы и врачей?»
Общественный деятель Алексей Молчанов тоже написал о том, что правительство не предложило мер поддержки бизнесу: «Предложенный правительством карантин — это медленная и голодная смерть ресторанного бизнеса, который и так еле дышит в зимний сезон.
Смерть кинотеатрам, куда ходят обычно именно в выходные,
а аренду и за прокат фильмов нужно платить ежемесячно,
в срок и с пеней.
Торба развлекательно-торговым центрам.
И главное — ничего не предложено взамен, пояса затянуть должны только выборочно почему-то.
Не велюр.
Сфера обслуживания загнется.
И я не особо понимаю, чем думают в правительстве, когда предлагают запретить,
но не предлагают альтернатив,
уже не говоря о реальной адресной материальной помощи.
Но если меры, предложенные правительством, отправляют на тот свет быстрее и качественнее ковида, то кто из них — вирус?
И кто из них разрушительнее?»