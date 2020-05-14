В Киеве со вторника (12 мая. — Ред.) невозможно проехать — город сковали невиданные даже в докарантинное время пробки.
Если раньше такие заторы были вызваны в основном непогодой, то сейчас виной всему непродуманные действия властей, которые выпустили с карантина малый бизнес, но забыли обеспечить под это транспорт.
В итоге тысячи людей, которые раньше добирались на метро или автобусах, вынуждены ехать на работу на такси или собственных авто. Что заблокировало трафик в столице.
Дошло до того, что мэр Киева Виталий Кличко, два месяца призывавший "не шастать" и бывший сторонником жесткого карантина, потребовал от Кабмина открыть метро уже на днях.
Сегодня Киев опять сковали пробки. По состоянию на 10 часов утра заблокированы все мосты с левого на правый берег. Кроме Дарницкого, который впрочем тоже тянется очень медленно.
Особенный коллапс на Северном (бывшем Московском) мосту, который стоит начиная с бульвара Перова.
То есть ситуация такая, как обычно бывает в часы пик без всякого карантина.
Пробки на всех обычных для этого дорогах: проспекте Победы, улицах Борщаговской, Вадима Гетьмана, Жилянской, проспекте Валерия Лобановского, Большой Окружной дороге, проспекте Академика Глушкова, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, проспекте Степана Бандеры и проспекте Героев Сталинграда.
Вчера вечером я шёл пешком от центра Киева (м. «Арсенальная») до Минского массива примерно 1,5 часа. Ехать на машине не было никакого смысла — это было бы почти в два раза дольше.
Впечатления, как ни странно, позитивные. Было забавно наблюдать, как я уверенно обгоняю застрявшие в пробке машины.
В общем, друзья, если город совсем стоит, ходите пешком. И быстрее будет, и польза для здоровья.