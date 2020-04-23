Украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что падение цен на мировых нефтерынках по фьючерсам (контрактам с поставкой в будущем периоде) является реакцией финансовых спекулянтов. Именно они при сжатии рынка нефти первыми попали под удар

Естественно, что ситуация с добычей нефти на фоне пандемии и разворачивающегося кризиса — достаточно напряженная. С учетом специфики добычи ее трудно привести в соотношение к нынешнему небольшому спросу. Потому в тех же США нефть продают даже с доплатой.

Но это краткосрочный тренд. Думаю, уже летом рынок более-менее стабилизируется. И цена нефти установится в районе 20-30 долларов за баррель.

В стоимости нефтепродуктов (бензин, дизтопливо) цена сырой нефти составляет 50%. А прочее — логистика, налоги и так далее. Соответственно, если цена на нефть упала на 50%, то диапазон падения цен на заправках не будет превышать 15-20%. Прочее будет съедено налогами и другими затратами. «Вместо геополитики будет биополитика». Эксперты о мире после коронавируса © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Выигрывают от падения цен на нефть страны, которые имеют резервуары для ее хранения, мощности для переработки. Они смогут купить дешевую нефть, загрузить хранилища, а перерабатывать ее по мере активизации спроса на нефтепродукты.

Украина, к сожалению, в число таких стран не входит. У нас нет ни соответствующей логистики (продуманных маршрутов), ни мощностей для хранения. Из 3,8 млн тонн единиц хранения нефтяного эквивалента, которые у нас были, сейчас осталось около 1,2 млн тонн, из которых лишь 400 тысяч тонн — возможности по хранению самой нефти. Так что мы не можем много завести и много хранить.

А те единичные предприятия, которые могут перерабатывать нефть, равно как отечественные нефтетрейдеры, будут максимально сдерживать падение цен. Ситуацию могли бы изменить государственные институции, тот же АМКУ. Но у нас они фактически не работают. Так что снижение на горючее в Украине будет, но далеко не такое, как на мировых рынках.