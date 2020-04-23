Одесский журналист Вячеслав Азаров на своей странице в соцсети Facebook отмечает, что эпатажный грузинский «реформатор» может со временем сыграть против Зеленского, если для него это будет политически выгодно

Публика упорно ржет с возможного возвращения Саакашвили в большую политику, вспоминает его склоки с Аваковым и «Карлсона на крыше», прорыв границы. Саакашвили: возвращение блудного грузина. Главные темы соцсетей 23 апреля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но она почему-то не вспоминает популярную версию того периода, что все эти выходки эпатажного грузинского реформатора были согласованы с АП, что это был срежиссированный спарринг с режимом Порошенко для канализации протестных настроений. Так почему же не повторить такое шоу еще раз?

Саакашвили станет лидером соросятины в Украине и начнет нападать на теряющего рейтинг Зеленского с прислугой. А те в ответ будут заигрывать с оппозиционным электоратом, с разными символами и праздниками советской эпохи, по деньгам для них бесплатными, с мирным урегулированием на Донбассе.

Так и возьмут все местные советы, главное — движ, картинка в зомбоящике, остальное дорисуют.