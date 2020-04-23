Украинский политтехнолог Дмитрий Раимов на своей странице в соцсети Facebook написал, что за полгода Саакашвили демонтирует шаткое согласие в украинском политикуме и разрушит монобольшинство в Верховной Раде

Назначение Саакашвили. Достаточно продуманный технологический шаг. В противовес «соросятам», которые блокируют нормальную коммуникацию с Западом.

В Минздрав тоже грузин звали, чтобы помочь в обход людей Супрун говорить. Во-первых, они английский знают (далеко не все им владеют из украинских чиновников).

Во-вторых, прямой опыт работы ещё с Грузии и с МВФ, и с ЕБРР, и с Мировым банком. Азаров: За назначением Саакашвили последует жесточайший конфликт внутри власти © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Также это противовес Авакову в правительстве. Сейчас он там самый влиятельный. И тут вам и здрасьте. Но.

Последствия будут серьёзными. Саакашвили за полгода демонтирует шаткое согласие и даже, что вероятно, доломает большинство в ВР. И будет ли он думать о Зеленском? Нет.

Он всегда думает о своём будущем и партии. И политическом будущем. Забыли уже о партии и майдане, который делал Саакашвили?

Тон общения Саакашвили доломает тонкое и нежное чувство достоинства депутатов. Все.

Президент останется без большинства. Ну не учимся мы на ошибках Порошенко. А есть же чему поучиться.