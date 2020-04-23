Назначение Саакашвили. Достаточно продуманный технологический шаг. В противовес «соросятам», которые блокируют нормальную коммуникацию с Западом.
В Минздрав тоже грузин звали, чтобы помочь в обход людей Супрун говорить. Во-первых, они английский знают (далеко не все им владеют из украинских чиновников).
Во-вторых, прямой опыт работы ещё с Грузии и с МВФ, и с ЕБРР, и с Мировым банком.
Также это противовес Авакову в правительстве. Сейчас он там самый влиятельный. И тут вам и здрасьте. Но.
Последствия будут серьёзными. Саакашвили за полгода демонтирует шаткое согласие и даже, что вероятно, доломает большинство в ВР. И будет ли он думать о Зеленском? Нет.
Он всегда думает о своём будущем и партии. И политическом будущем. Забыли уже о партии и майдане, который делал Саакашвили?
Тон общения Саакашвили доломает тонкое и нежное чувство достоинства депутатов. Все.
Президент останется без большинства. Ну не учимся мы на ошибках Порошенко. А есть же чему поучиться.