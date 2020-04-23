Депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook заметил, что Зеленский, несмотря на свою миролюбивую риторику, последовательно продолжает политику Порошенко в отношении Донбасса, а значит, война при нем будет продолжаться

Рассказал журналистам, что за год президентства сделал Зеленский в отношении разрешения конфликта на Донбассе:

— Лучше сказать о том, что он не сделал для людей: он не прекратил войну, не увеличил пенсии, зарплаты и социальные выплаты, не понизил тарифы на коммуналку, не пересмотрел языковой закон, дискриминирующий русский язык, не поборол коррупцию, не оживил экономику, не прекратил назначение на высшие государственные посты друзей и компаньонов, не начал обещанных «посадок» и ещё много — много таких вот НЕ… Год Зеленского: хотели как лучше, а получилось как при Порошенко. Главные темы соцсетей 22 апреля © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko

— Украина — это страна, ставшая жертвой циничного рейдерского захвата, когда группа международных аферистов в сговоре с украинскими олигархами захватили государственную власть в стране с целью ее безнаказанного разграбления.

— Война на Донбассе выгодна и международной мафии, и украинской власти, ведь она приносит им колоссальные доходы, а ещё война на Донбассе создаёт критическое напряжение на границе с Россией, что даёт странам условной антироссийской коалиции широкие возможности для геополитических манёвров.

— Сегодня уже для всех очевидным является тот факт (заявил депутат), что Зеленский, не смотря на свою миролюбивую риторику, последовательно продолжает людоедскую политику Порошенко в отношении Донбасса, а, значит, война при Зеленском будет продолжаться.

— В общем, год у власти. Хватит. Пришло время уходить и Зеленскому!