Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook написал, что нынешние действия главы МВД Авакова в связи с лесными пожарами имеют как политическую, так и коррупционную подоплеку

Горит земля!

Аваков понимает, что Зеленский сегодня — никто! И он фигура на властном Олимпе покруче президента. По этой причине он выступает, делая программные заявления. Такого он себе не позволял ещё года два назад.

Аваков понимает, что может быть смена руководства и он претендует на это руководство. У него просто нет другого выхода. Если придет нормальный президент, министр внутренних дел Арсен Аваков первый пойдет с вещами на выход и будет отвечать за государственный переворот.

И это признак того, что Зеленский ослаб настолько, что уже Аваков и Порошенко поднимают головы, и реально окружение Авакова начинает его героизацию. И даже в таких вещах, как лес горит, он не просто говорит «тушим, боремся», а заявляет, что это антидиверсионная операция!

Возникает вопрос: кто диверсант? Не исключено, это будут российские спецслужбы. Первый посыл уже прозвучал в версии — покушение на Авакова! Нацгвардия проводит спецоперацию из-за поджогов в лесах – Аваков © Facebook, Арсен Аваков | Facebook, Арсен Аваков | Перейти в фотобанк

Небольшими порциями подается нужный сценарий развития событий. Ложь сегодня крупняком нельзя подавать. Говорят, что горят леса. Горит трава в Житомирской области. Но там степь. И почему горит, мы знаем. Существует лесная мафия. Вырезали, концы в воду. Нужно поджечь! Но поскольку преступление объемное, по времени длящееся. Месяцами, годами валили лес. Правоохранительные органы крышуют.

Получается, что антидиверсионную, антикоррупционную операцию Аваков назначил против себя. Какой теперь будет результат? Рука Москвы поджигает леса! Это тот вариант, когда сам преступник пытается раскрыть своё преступление. Если органы заработают по-нормальному и найдется принципиальный Пинкертон, то но выйдет на Авакова. Потому что Аваков получает в том числе долю с этого бизнеса. Ему капает со всех видов бизнеса. Песок, контрабанда, янтарь, наркотики и т.д. Ручейки сливаются в реку, которая называется коррупционная река МВД.

Зеленский может уйти, и Аваков формирует общественное мнение, и его окружение создает ему образ Спасителя. У меня нет сомнений, что он не спасет страну. У него несколько линий. Грабеж, война всем врагам, мешающим грабить страну. Основная задача Авакова сегодня — максимально ограбить страну и уехать на Родину. Она у него там, где его дом, в Италии.