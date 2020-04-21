Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook заметил, что несостоявшиеся накануне телефонные переговоры Меркель и Шмыгаля свидетельствуют о потере интереса лидеров ЕС к Украине

Сегодняшние переговоры в видеорежиме между канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем отложены на неопределенный срок.

По официальной версии, у лидера Германии появились другие неотложные дела. Естественно, разговор о разрешении "украинского тупика" к неотложным отнести точно нельзя. И это показательно.

Фактически первый сигнал о том, что "украинский вопрос" снят в качестве важного и актуального для ЕС. Впрочем, только ли для ЕС? Премьер Украины Шмыгаль не вписался в планы Меркель © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Обострение отношений между США и КНР, в котором Вашингтон фактически намерен насильно и рейдерски обнулить свой госдолг перед Пекином в счет уплаты убытков национальной экономики в размере 1,2 трлн долларов. Возможное падение ВВП США на 40% и рост безработицы до 25 млн человек. Падение мировой торговли в текущем году, по прогнозам ВТО, до 30%.

Мировая нефтяная война, которая в условиях падения мировой торговли и производства грозит затяжным кризисом для всех добывающих стран. Кризис ценностей евроатлантической солидарности, который обострился на фоне беспомощности Брюсселя перед эпидемией коронавируса и привел к тому, что Италия, наиболее пострадавшая от эпидемии, готова выйти из НАТО и ЕС….

Все эти темы и проблемы, естественно, отодвигают "украинский вопрос" в число последних или предпоследних в мировой повестке дня. А общение с официальным Киевом — в область отлагаемых на неопределенное будущее дел. И боюсь на очень далекое будущее.