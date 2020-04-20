Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на своей странице в соцсети Facebook написала, что практически все случаи коронавируса на полуострове были привозными, а потому жесткие карантинные ограничения — единственный способ остановить распространение эпидемии

Дорогие друзья!

Я поддерживаю обращение Сергея Аксёнова ко всем гражданам с просьбой воздержаться от поездок в Крым. Более того, я призываю каждого к временному ограничению переездов из одного субъекта в другой!

Практически все случаи коронавируса на полуострове были привозными — в основном из Москвы. Впереди лето, и каждый сможет отдохнуть на крымском побережье — при условии, что мы сможем предотвратить массовое распространение вируса на полуострове. Более 400 крымчан находятся под наблюдением из-за коронавиурса © РИА Новости, Нина Алексеева | Перейти в фотобанк

Я хорошо понимаю, как сложно жителям такого мегаполиса, как Москва. Сама смогла вернуться домой в Крым лишь в начале апреля — и тоже соблюдала введённый Главой Крыма карантин (14 дней самоизоляции). Я не хочу, чтобы на нашем полуострове вспыхнул очаг заболеваемости.

Если случилось так, что Москва приняла на себя основной удар, давайте все вместе сохраним другие регионы России — не допустим распространения заразы в субъекты нашей огромной страны. Нужно ограничить поездки и исключить возможность завоза вируса в регионы. Надеюсь на понимание и желаю всем нам скорейшего избавления от страха, карантина и вируса.