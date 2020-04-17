Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook подчеркивает, что за приятием изменений в закон «О местном самоуправлении» стоит фактический отказ от децентрализации и полное нивелирование полномочий и прав местных советов

Сегодня пальцы гибридного монобольшинства приняли закон про внесение изменений в ЗУ «О местном самоуправлении» № 2653 и отдали на откуп Кабмину процесс определения территорий территориальных общин и определения центров территориальных общин, что является основанием для ЦИК назначать первые местные выборы.

Определение административных центров территориальных общин и утверждение территорий территориальных общин осуществляется на основе утвержденных Кабинетом министров перспективных планов формирования территорий общин областей.

Тема не нова.

Первыми мечтали управлять процессом объединения территориальных общин, их кадрами, а через кадры — и имуществом, еще парочка Гройсман-Порошенко.

Такой же как принятый сегодня законопроект, ранее вносился Кабинетом министров Гройсмана на рассмотрение парламента VIII созыва Гройсманом. Желание Кабмина рулить территориями натолкнулось на жесткое противодействие парламентариев, и законопроект 29.08.19 был отозван.

Припрятан под сукно и использован Шмыгалем. Новые лица, они такие. Рада приняла закон, которым будут обходить рассмотрение тысяч правок © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

Смелое и безрассудное решение зе-парламентариев, не только поставило крест на истории с децентрализацией, а и в очередной раз оскопило их полномочия и права местных советов.

Кроме того, принятый закон явно противоречит Конституции и другим законам.

1.Например, принятый закон не согласуется с положениями Закона Украины «О добровольном объединении территориальных общин», согласно которым определение административного центра объединенной территориальной общины и ее наименование осуществляется еще на этапе внесения предложения об инициировании добровольного объединения территориальных общин (пункт 2 части второй статьи 5) и содержится в проекте решения о добровольном объединении территориальных общин, одобряется сельскими, поселковыми, городскими советами (пункт 2 части первой и часть третья статьи 7).

Теперь местное самоуправление заменят шмыгалята. Удобно. Выгодно. Перспективно. Одним — стерилизация полномочий, другим — узурпация власти. Новая политика Зеленского. Привыкайте. "У картишек нет братишек". Зеленский раздал вотчины, но согласятся ли на это местные элиты, большой вопрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

2. Сама история с ОТГ не соответствует содержанию ч. 1 ст. 133 Конституции Украины, которая не предусматривает такого элемента системы административно-территориального устройства Украины, как «объединенные территориальные общины». Модель публичного управления на местах через «добровольные объединения территориальных общин» не имеет под собой надлежащей конституционной основы, о чем не раз предупреждали эксперты и юристы.

3. Полученное Кабмином эксклюзивное право по определению административных центров территориальных общин и территорий территориальных общин, а также представление в Верховную Раду Украины проектов законодательных актов о создании и ликвидации районов, нарушает право на законодательную инициативу (ст. 93 Конституции), и необоснованно ограничивает других субъектов права законодательной инициативы в реализации этого права.

4. Кроме этого, эти нормы не согласуются с содержанием п. 29 ч.1 ст. 85 Конституции Украины, согласно которому образование и ликвидация районов, установление и изменение границ городов — это компетенция Парламента.

Но сегодня парламент согласился на ограничение своих конституционных полномочий законодательного органа, который, по сути, не сможет реализовать соответствующую функцию без воли правительства.

По принятому сегодня закону, именно Кабмин будет разрабатывать для ВРУ законопроекты о ликвидации и создании районов.

Итак, закон принят. Децентрализация — всё. Кабин Шмыгаля ничем не отличается от Кабмина Гройсмана.

И я уже почти не вижу разницы между Зеленским и Порошенко.

Слишком похожий почерк.