Столтенберг признал, что Советский Союз великая держава!
Он поблагодарил украинские власти за стратегические перевозки в помощь альянсу НАТО грузовыми самолетами «Руслан» и «Мрия». Оба самолета были созданы в Советском Союзе кооперацией множества союзных предприятий. И конструкторское бюро Антонова было советским КБ, создающим самолеты для единой страны.
Сегодня сама Украина вряд ли смогла бы создать подобные образцы техники. Вторую «Мрию» достроить не могут, а все потому, что в самолете комплектующие должны поступать с предприятий России, Узбекистана, Казахстана и многих других стран. Была кооперация. Мы были сильны единством.
Подумал, что сегодня, когда власти Украины проводят декоммунизацию, логично было бы разобрать самолеты на составляющие и уничтожить те детали, которые поступали из России. Логично же?
Но тогда придется и дипломы о высшем образовании, свидетельства об окончании школы, исторические здания и многое другое сжечь и пустить на слом вместе с памятниками и книгами. Тот, кто не помнит своей истории, обречен на забвение.