Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что в головах нынешних украинских политиков непонятным образом уживается и идея полной декоммунизации с отрицанием достижений СССР, и гордость за эти самые достижения

Столтенберг признал, что Советский Союз великая держава!

Он поблагодарил украинские власти за стратегические перевозки в помощь альянсу НАТО грузовыми самолетами «Руслан» и «Мрия». Оба самолета были созданы в Советском Союзе кооперацией множества союзных предприятий. И конструкторское бюро Антонова было советским КБ, создающим самолеты для единой страны. Декоммунизация по-европейски. Зачем украинцы с помощью немцев и французов убили «Советское шампанское» © commons.wikimedia.org, Public Domain

Сегодня сама Украина вряд ли смогла бы создать подобные образцы техники. Вторую «Мрию» достроить не могут, а все потому, что в самолете комплектующие должны поступать с предприятий России, Узбекистана, Казахстана и многих других стран. Была кооперация. Мы были сильны единством.

Подумал, что сегодня, когда власти Украины проводят декоммунизацию, логично было бы разобрать самолеты на составляющие и уничтожить те детали, которые поступали из России. Логично же?

Но тогда придется и дипломы о высшем образовании, свидетельства об окончании школы, исторические здания и многое другое сжечь и пустить на слом вместе с памятниками и книгами. Тот, кто не помнит своей истории, обречен на забвение.