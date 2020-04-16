Украину надо ценить за стабильность, которая сейчас в большом дефиците.
Вы переживаете, что в стране эпидемия, безработица, катастрофа?
А Турчинов радуется развалу Рш-ки, обещая вернуть исконно украинские земли, вроде Кубани.
А Вятрович не устает призывать к религиозному джихаду.
А патриотические чиновники выписывают себе 600%-ные премии.
А государство выпускает памятку о COVID-19 на всех языках, кроме одного, на котором разговаривает половина страны. Потому что шовинизм важнее здоровья.
А моя бывшая коллега предлагает доверить всю власть Ульяне Супрун — вероятно, чтобы сравняться с США, где за последние сутки умерли 2336 больных.
А стаи сетевых хомячков восхищаются смертями в Москве, потому что на ситуацию у себя дома им наплевать.
Словом, все идет, как всегда. И закончится вполне предсказуемым результатом.