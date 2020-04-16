Украинский журналист, социолог, активист правозащитного движения Андрей Манчук на своей странице в Facebook отметил, что, несмотря на новые мировые вызовы, украинский политический класс не желает отходить от губительной для страны националистической матрицы

Украину надо ценить за стабильность, которая сейчас в большом дефиците.

Вы переживаете, что в стране эпидемия, безработица, катастрофа?

А Турчинов радуется развалу Рш-ки, обещая вернуть исконно украинские земли, вроде Кубани.

А Вятрович не устает призывать к религиозному джихаду. Войти в историю, а не вляпаться. Эксперты об авторитаризме и целях Зеленского © REUTERS, AP/Stringer

А патриотические чиновники выписывают себе 600%-ные премии.

А государство выпускает памятку о COVID-19 на всех языках, кроме одного, на котором разговаривает половина страны. Потому что шовинизм важнее здоровья.

А моя бывшая коллега предлагает доверить всю власть Ульяне Супрун — вероятно, чтобы сравняться с США, где за последние сутки умерли 2336 больных.

А стаи сетевых хомячков восхищаются смертями в Москве, потому что на ситуацию у себя дома им наплевать.

Словом, все идет, как всегда. И закончится вполне предсказуемым результатом.