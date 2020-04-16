Украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец на своей странице в соцсети Facebook напомнил, что именно депутаты от партии «Голос» до сих пор были одними из самых ярых сторонников «реформ Супрун», а теперь фальшиво удивляются развалу украинской медицины

Удивительно как "запели" депутаты от партии "Голос" Вакарчука, когда увидели реальную картину в наших больницах. Оказывается, уже прям волонтерские движения создают эти депутаты для спасения наших больниц, какие-то фандрайзенги организовывают и искренне возмущаются, как так вышло! Отдать долги и плакать. Главное о новом госбюджете Украины © kmu.gov.ua

Хочется, конечно, им немного напомнить, что развал в системе здравоохранения и как следствие в конкретных больницах — это все результат "реформы Супрун", которую так рьяно поддерживает до сих пор одиозная партия "Голос", круг так сказать замкнулся…

Ну и, конечно, стоит отдельно отметить, что деньги, которые своровал Вакарчук, не уплатив налоги со своих концертов, могли бы исправить ситуацию как минимум в одной больнице. А если начнет платить налоги в полном объеме хозяин партии «Голос» господин Пинчук, можно всю систему здравоохранения со всеми больницами привести в божеский вид.