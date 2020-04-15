Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook написал, что досрочное отключение центрального отопления в Киеве и других городах Украины в условиях эпидемии и карантина может иметь тяжелые последствия

В Киеве и других городах Украины досрочно отключили отопление, между тем, среднесуточная температура примерно +5 градусов!

Разумеется, это приведёт к резкому росту простудных заболеваний — квартиры очень холодные. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 15 апреля

В обстановке нынешней нервозности и истерии на каждого кашляющего или чихающего человека в супермаркетах будут смотреть как на прокажённого и шарахаться в разные стороны. Это в лучшем случае, а в худшем могут и избить (такие случаи тоже фиксировались).

При этом похолодание было вполне прогнозируемым.

Зачем отключили отопление?! Если сидим, фактически, под профилактическим домашним арестом, неужели нельзя сделать его хотя бы минимально комфортным для заключённых? Тем более, что нет состава преступления.