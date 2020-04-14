Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на своей странице в соцсети Facebook написала, что природный пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС – это серьезная проблема для всего мира, а не только для Украины

На фоне мировой мобилизации и изоляции друг от друга из-за коронавируса Украина осталась одна ещё с одной трагедией — стихийные пожары в Чернобыле. Я убеждена, что другим странам стоит обратить на это особое внимание. И если Украина не справляется самостоятельно, необходимо эту проблему решить всем сообща. На Украине поймали виновника лесного пожара у Чернобыльской АЭС © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Неужели катастрофа на Чернобыльской АЭС не научила человечество быть внимательнее к таким вещам? Я не специалист в сфере изучения Чернобыльской зоны отчуждения, существующих там хранилищ и т.д.

Но как политик призываю всех обратить пристальное внимание на сложную ситуацию с бушующими пожарами в этой опасной зоне и оказать помощь Украине, закрыв вопрос угрозы и страха людей перед подобными трагедиями.