На фоне мировой мобилизации и изоляции друг от друга из-за коронавируса Украина осталась одна ещё с одной трагедией — стихийные пожары в Чернобыле. Я убеждена, что другим странам стоит обратить на это особое внимание. И если Украина не справляется самостоятельно, необходимо эту проблему решить всем сообща.
Неужели катастрофа на Чернобыльской АЭС не научила человечество быть внимательнее к таким вещам? Я не специалист в сфере изучения Чернобыльской зоны отчуждения, существующих там хранилищ и т.д.
Но как политик призываю всех обратить пристальное внимание на сложную ситуацию с бушующими пожарами в этой опасной зоне и оказать помощь Украине, закрыв вопрос угрозы и страха людей перед подобными трагедиями.