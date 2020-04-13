Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал весьма «странные» результаты социсследования, проведенного группой «Рейтинг» в украинской столице

Группа "Рейтинг" провела социологическое исследование в Киеве. Как по мне — очевидно заказушное. Если же объективное, то Киев точно не моя столица.

Итак, для начала. Реакцию президента В. Зеленского на угрозу распространения коронавируса в Украине 47% опрошенных считают эффективной. Я так понимаю, в том смысле, что собственную семью он отправил карантинить в Швецию. Вообще же, 43% киевлян довольны деятельностью президента! Чем они могут быть довольны, ума не приложу. В карантин без маски. Прогулки по вечернему Киеву © REUTERS, Gleb Garanich

Впрочем, по Кличко, при котором город опустился до уровня села, результаты еще круче. Деятельностью мэра Киева довольны 54%. Какой деятельностью? Дерибаном и запустением столицы. А теперь вишенка на торте "глубокого удовлетворения" киевлян городским головой. 71% — поддерживают решение городских властей Киева о закрытии метро на время карантина, 65% — согласны на ограничения посещений парков, лесополос, прибрежных зон на время карантина.

Вы верите этим цифрам "одобрямса" по закрытию метро и запретам гулять на природе? Я — нет. Одним словом, группа "Рейтинг" рисует в своем исследовании такой уровень лояльности столичных жителей к власти, что возникают очень большие сомнения в объективности.

И обычно такого рода фальсификации говорят о том, что дела у власти швах. Включая поддержку населения.