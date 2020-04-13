Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook заметил, что страны, во главе которых стоят лидеры, придерживающиеся правых взглядов и проводящие жесткую политику в защиту национальных интересов, оказались куда более эффективны в борьбе с пандемией

Левые европейские деятели крайне раздражены эффективностью жестких правых лидеров, которые успешно справляются в своих странах с коронавирусной эпидемией.

Так, например, Австрия, куда итальянский штамм попал раньше всех и где подцепили заразу немецкие туристы, занесшие ее в Германию, благодаря жестким мерам карантина, пострадала намного меньше, чем страны, подцепившие заразу на австрийских курортах. Сегодня там меньше 14 000 инфицированных, половина из которых уже выздоровела и всего 340 жертв — то есть даже меньше чем при обычных сезонных гриппах.

Лидер Австрии, которого европейские левые считают чуть ли не фашистом, уже утвердил программу выхода регионов из карантина и считается что к концу мая страна полностью вернется к полноценной обычной жизни. Европа может закрыть границы до осени — Макрон © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Венгрия, которую тоже старательно гнобят левые Евросоюза и постоянно призывают "наказать" и чуть ли не свергнуть законно избранное правительство, пошла путем Австрии: жестко закрытая граница, никаких послаблений мигрантам, никаких собраний и митингов, любые нарушения отслеживает полиция и жестко пресекает.

Принявшая заразу от итальянских туристов практически последней в Европе, Венгрия находится в начале цикла: 1300 инфицированных, 115 выздоровели и 85 погибли. Власти Евросоюза боятся, что если Венгрия и Австрия, избравшие жесткую модель карантина без соблюдения псевдоевропейского понимания "свободы личности", будут очень эффективны в борьбе с коронавирусом, успех Австрии станет доказательством неэффективности левых лидеров и безнадежности левой Европы.

Потому мадам фон дер Ляйен не стесняется в выражениях и пытается прорабатывать Орбана, как пионервожатая на совете дружины имени Павлика Морозова. Если бы они видели, как это все мерзко и комично выглядит для людей, прошедших этот этап развития в СССР, возможно, они вели бы себя иначе…

Но в Венгрии, которая уже видела советские танки на улицах Будапешта, обезьяньи прыжки красной баронессы так же смешны, как кривляние комсомольских вожаков на собраниях. И конечно, это очень обидно для суверенного государства, которое не для того вырвалось из удушающих объятий СЭВ и России, чтобы оказаться в таких же удушающих объятиях европейской левотины.