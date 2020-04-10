Украинский публицист и блогер Мирослава Бердник на своей странице в соцсети Facebook сообщила, что по инициативе СБУ в Киеве была запрещена деятельность Объединенной Сербской диаспоры Евразии, хотя во многом благодаря ей Украина обрела безвизовый режим с Сербией, Черногорией, Боснией и Герцеговиной

Окружной административный суд Киева запретил деятельность Объединенной Сербской диаспоры Евразии и «принудительно распустил» её. Штаб-квартира данной международной общественной организации была зарегистрирована в 2008 году в Киеве. Здесь до 2015 г. проживал председатель Скупщины (парламента) Всемирной сербской диаспоры Драган Станоевич. СБУ обнаружила в Черкасской области call-центр, который обслуживал запрещенный «Яндекс» © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Как сообщается, с иском в суд обратилось Главное территориальное управление юстиции в Киеве. Однако инициатором запрета деятельности Объединенной Сербской диаспоры Евразии (ОСДЕ) выступила Служба безопасности Украины. СБУ и проинформировала Минюст о «противоправных действиях» ОСДЕ.

По информации СБУ, в деятельности ОСДЕ «наблюдаются признаки использования её в качестве инструмента т.н. мягкой силы «пророссийской направленности». Руководитель ОСДЕ (а с 2013 г. и Скупщины Всемирной сербской диаспоры) Драган Станоевич якобы «является одним из самых активных общественных деятелей пророссийского направления, который по заданию российских кураторов организовывал и координировал антиукраинские акции в Днепропетровской области». Также, по информации СБУ, Станоевич «проводил периодически встречи с представителями государственных и неправительственных структур РФ, от которых получал указания по организации мероприятий по дестабилизации».

Именно благодаря настойчивости Сербской общины Украины — последняя обрела безвизовый режим с Сербией, Черногорией, Боснией и Герцеговиной