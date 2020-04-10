Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в соцсети Facebook написал, что вручение подозрения Черновол в умышленном убийстве во время поджога офиса Партии регионов хоть и запоздалый, но крайне необходимый шаг для восстановления справедливости

Сегодня Татьяне Черновол вручили подозрение в убийстве человека. Черновол призналась, что подожгла офис Партии регионов, и назвала это спасением майдановцев © пресс-служба партии "Народный фронт"

Речь идёт о гибели компьютерщика Владимира Захарова в офисе Партии Регионов в Киеве, который 18 февраля 2014 года подожгла толпа во главе с Черновол.

После победы Майдана дело всячески пытались замять, а самого Захарова оболгать. Но рано или поздно за все приходится в этой жизни отвечать.