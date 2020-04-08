Сейчас большая половина киевлян находится в вынужденных отпусках. В первую очередь вынужденно остались без работы представители сферы услуг.
И очень многим будет сложно выходить из вынужденных отпусков, учитывая то, что карантин продлят как минимум до конца мая.
Но даже если в июне отменят карантин, у тех, кто остались на работе, не будет денег, чтобы ходить по кафе или щедро их тратить на походы по магазинам.
Обеднение населения приведет и к уменьшению денег. В итоге экономика загонится в яму. Потому многие лишатся работы, и в Украине будут насчитываться миллионы безработных.
Рост безработицы приведет и к всплеску преступности, а также к усилению общей маргинализации. Уже сейчас у магазинов можно встретить трудоспособных людей, которые просят поделиться с ними едой.