Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook написал, что в результате карантинных мероприятий украинская армия безработных пополнится несколькими миллионами человек

Сейчас большая половина киевлян находится в вынужденных отпусках. В первую очередь вынужденно остались без работы представители сферы услуг.

И очень многим будет сложно выходить из вынужденных отпусков, учитывая то, что карантин продлят как минимум до конца мая. Экономический шторм поглощает Украину. Главные темы соцсетей 7 апреля © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Но даже если в июне отменят карантин, у тех, кто остались на работе, не будет денег, чтобы ходить по кафе или щедро их тратить на походы по магазинам.

Обеднение населения приведет и к уменьшению денег. В итоге экономика загонится в яму. Потому многие лишатся работы, и в Украине будут насчитываться миллионы безработных.

Рост безработицы приведет и к всплеску преступности, а также к усилению общей маргинализации. Уже сейчас у магазинов можно встретить трудоспособных людей, которые просят поделиться с ними едой.