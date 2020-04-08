Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что сложные социально-экономические последствия пандемии вынудят государство быть более социальным и человечным

Мир победившего кризиса.

Не вирус породил огромную массу экономических и общественно-политических противоречий — они копились десятилетиями. Но COVID-19 стал катализатором, который ускорил их проявление. В этих условиях давать прогнозы — дело вдвойне неблагодарное, однако попробовать всё же стоит.

Власть и общество.

— Власти оказываются заложниками ситуации и вынуждены решать деструктивную дилемму: игнорировать вирус ради экономики, наблюдая за нарастающей нервозностью и паникой населения, или же останавливать экономику и запирать людей в их жилищах в надежде на то, что они поймут важность принимаемых мер. Юсин: Жесткие карантинные меры в Москве начинают приносить плоды © Владимир Трефилов

— Какое бы решение ни приняла власть, она всё равно окажется виновной. Практически все государства мира переживут политические кризисы после завершения пандемии и снятия ограничений. Чем больше трупов и чем дольше люди сидят взаперти, тем сильнее и разрушительнее будет кризис.

— Самоизоляция страны — это стресс-тест как для федеральной, так и для местных властей, которые для населения зачастую являются единым целым. Адекватность действий федеральной власти может быть обнулена неадекватностью действий региональных правительств.

— Власти вновь придётся завоёвывать доверие у населения: прощать ему долги перед госбанками, увеличивать объёмы социальной поддержки, помогать с трудоустройством или привлекать к общественным работам. Государству для самосохранения предстоит стать более социальным и человечным.

Человек человеку. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 8 апреля

— Россия получит волну браков и разводов, сейчас фактически формируется отложенный спрос на подобные госуслуги.

— К ноябрю-декабрю роддомы пополнятся роженицами.

— Россиян ожидает вал ремонтов в квартирах, которые ранее для многих были не более чем местами для ночлега, а в апреле стали средой постоянного проживания.

— В целом среда обитания жителя крупного мегаполиса рискует претерпеть серьёзные изменения.

— Произойдёт переоценка труда целых профессий.

— Резко повысится престиж государевых людей — госслужащих.

Власть и бизнес.

— Если ранее интегрированность в мировое разделение труда считалась преимуществом, то пандемия сделала его недостатком. Выгодным становится самостоятельное производство многих товаров, то есть импортозамещение.

— Легче всего из кризиса будет выйти странам, у которых сохранился реальный сектор экономики, есть природные ресурсы для экспорта и достаточная ёмкость внутреннего рынка, а также существуют накопления либо высокие кредитные рейтинги. В таком случае внутренний рынок может стать драйвером экономического развития.

— Для России особое значение приобретают национальные проекты: если до COVID-19 они были инструментом развития, то после пандемии станут антикризисным средством.