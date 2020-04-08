Политический консультант Дмитрий Джангиров на своей странице в соцсети Facebook подчеркивает, что позиция Всемирного банка доказывает - все хитрости, с помощью которых команда Зеленского пыталась прикрыть сдачу украинской земли, слишком очевидны для «старшего брата»

Отдавши землю, лица не сохранить…

Тезис председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Виктора Медведчука — «Хозяева «Слуг народа» требуют пересмотреть закон о рынке земли» (ссылка — см. в первом комментарии) только кажется парадоксальным на фоне одобрения со стороны МВФ принятого под покровом ночи и под прикрытием карантина, с многочисленными нарушениями регламента, закона о земле.

На самом деле, МВФ и Всемирный банк ведут с украинской властью банальную ролевую игру в «доброго и злого полицейского». Фонд вроде бы удовлетворен и не акцентирует внимания на те косметические изменения, которые в последний момент внесли в закон представители власти, чтобы хотя бы немного смягчить недовольство населения, почти 70% которого выступает против открытия рынка земли и менее 20% — за.

А вот Всемирный банк, начав на своей официальной страничке «за здравие» — с приветствия за принятие земельного закона — продолжил в иезуитской манере заботой о защите интересов украинского народа, а закончил «настоятельным призывом» принять дополнительные законы (ссылка на заявление ВБ — в третьем комментарии). Экономический шторм поглощает Украину. Главные темы соцсетей 7 апреля © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Именно эти законы полностью нивелируют попытку Зе-команды минимально сохранить лицо перед своими избирателями, затормозив проникновение иностранного капитала на рынок украинских земель.

Прежде всего, ВБ требует увеличить разрешенную к приватизации площадь участка, а также допустить к покупке земли иностранные юридические лица.

Однако если это очевидные требования, то некоторые другие нуждаются в разъяснении. Например, ВБ требует принять законы, обеспечивающие открытый доступ к кадастровым данным, усиление управления земельными ресурсами, ускорение процедуры продажи земли, в том числе государственной, а также ограничение безвозмездной передачи земли.

Здесь, кроме механизмов максимально быстрой продажи/приватизации земли, содержится требование — как разъясняет Виктор Медведчук — de facto прекратить безвозмездную выдачу гражданам Украины земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, а также жилищного и дачного строительства, что предусмотрено действующим земельным законодательством и не отменено новым законом.

Все хитрости, с помощью которых Зе-команда пыталась хоть как-то прикрыть сдачу украинской земли, слишком очевидны для «старшего брата». И объявлены — с минимальной дипломатичностью — неприемлемыми.

Виктор Медведчук указывает, что все требования ВБ «сводятся к допуску на украинский рынок сельхозземли международных корпораций, которые быстро «подомнут» его под себя», что приведет к обезземеливанию украинского крестьянства и уничтожению фермерства».

Проще говоря, Медведчук спрогнозировал, что «иностранные партнеры» в лице МВФ и ВБ не удовлетворятся законом о земле, потому что их настоящая цель — это завести в Украину иностранные компании, которые бы смогли скупать украинские черноземы. Объятия анаконды для Украины. Зачем МВФ требует разобраться с Коломойским © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Цитата «Если у Зеленского продадут национальные интересы «за малый прайс», то судьба этой власти с ее «новыми лицами» будет очень незавидной…»

Добавлю — незавидной их судьба будет не только по причине действий в «земельном вопросе» прямо противоположно требованиям общества, но и по причине потери интереса западных «партнеров» к людям, отказавшимся от последнего ключевого актива.

Не прошло и 2 суток — как уже 4 апреля прогноз Медведчука сбылся. В своем заявлении по Украине «добрый полицейский» МВФ сосредоточил свои пожелания на принятии законопроекта о банках в целом, а также принятии поправок в госбюджет на 2020 год. А вот по «земельному вопросу» г-н Люнгман призвал Украину следовать указаниям Всемирного банка — т.е. дать возможность иностранным фирмам скупать землю большими объемами.

Цитата «В то же время мы призываем власть продолжать работу с ВБ для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли».

Так что быть «слугой двух господ» — собственного народа и внешних кредиторов — у нынешней власти не получится. Внешние «партнеры» не позволят служить кому-то другому. Другой вопрос, что на этом историю «слуг народа», скорее всего, можно считать законченной…