Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что единственный приближенный Владимира Зеленского, которого он еще не «сдал» в угоду своим политическим противникам, это глава Офиса президента Ермак

Зеленский — слабый президент. В том смысле, что он легко поддается давлению, влиянию и всегда идет на компромиссы там, где может пойти. По этой причине у нас проигравшее, но агрессивное меньшинство продолжает определять внутреннюю и внешнюю политику, фактически сорван мирный процесс, а кадровые назначения осуществляются по принципу «кого завели к президенту, того и назначили». Коронавирус, Ермак и мир на фоне полураспада Украины © пресс-служба президента Украины

Поэтому тем более странно то, что Ермака Зеленский пока не сдал, рискуя своим рейтингом и развалом фракции. Чужая душа потемки.

Чем руководствовался Владимир Александрович, принимая это решение, — загадка. Можно лишь предположить, что в ОП все совсем плохо. И Ермак последний, кто еще создает у президента иллюзию контроля над ситуацией в стране.