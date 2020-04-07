Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко на своей странице в соцсети Facebook заметил, что бюрократическая машина украинской власти уже приспособилась к условиям карантина и научилась извлекать из нее коррупционную пользу

Бюрократизация и коммерциализация эпидемии. Весна с карантином в Киеве: патрули, утки и шашлыки © AFP, Sergei SUPINSKY

Чиновники начинают осознавать свою выгоду от борьбы с эпидемией и хаоса карантина. Алгоритм один, что в чрезвычайных ситуациях, что в мирное время. Главное вовремя отчитаться о принятых мерах по борьбе со стихией эпидемии и страхом обеспокоенных коронавирусом людей.

Бюрократическая рационализация борьбы с эпидемией создает не только большие риски, но и открывает большие возможности, как перед маленьким представителем власти, так и для высокорангированных важных чиновников.

Например, 17 тыс. гр. штрафа за нарушение карантина, особенно в парках отдыха — это прекрасный способ усиления лояльности для рядовых полицейских перед Пасхой. Хотя, может быть, у них и здесь план…