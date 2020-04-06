Политолог Михаил Мищишин на своей странице в соцсети Facebook рассуждает о сущности современной украинской национальной идеи и приходит к неутешительному выводу, что пока ее можно сформулировать так: «Хорошо пожить в Европе, а там - будь что будет, и с Украиной – тоже»

Украинская национальная идея как она есть, и без прикрас. Хорошо пожить в Европе, а там — будь что будет, и с Украиной — тоже!

Надвигающийся кризис капитализма — это еще не конец истории… Победив коммунизм, капитализм и сам оказался не вечен. Впереди у нас — новый виток развития человечества, не вполне понятный еще нам.

Как показал опыт распавшегося СССР, человека оказалось невозможно заставить отказаться от примата материальных ценностей при коммунизме и воспитать и заставить жить для других. Но точно так же отдельные светлые личности и филантропы, выдающиеся благотворители в Америке и Европе своим вдохновляющим примером не могут изменить сущность другого человека, стремящегося пожить для себя и подавлять для этого других людей, грабить по праву силы иные нации и государства, чем, собственно, и промышляет Запад.

И вот нам сейчас показывают, что точно так же, как коммунизм оказался тупиком экономическим, капитализм оказался тупиком духовным. Из этого не надо делать трагедии. Это как раз развитие, в данном случае — через кризис идей и образа жизни на Западе. Источник заразы. О злых и неблагодарных © REUTERS, Roman Baluk

А где в этом процессе Украина? Она плетется в хвосте Европы.

Вот и вся наша украинская идея, если без политики, словоблудия и прикрас. Суть украинца прекрасно выписали классики. Їдеш день — чия земля? Калитчина! Їдеш другий день — чия земля? Калитчина! Їдеш третій день — чия земля? Калитчина! (цитата из книги «Дорогою ціною» Михайло Коцюбинського. - Ред.)

Но радым обманываться людям на площадях внушают и рисуют какого-то другого, возвышенного и думающего не о себе, а о других украинца, который якобы и ведет страну вперед. А на практике — приводит предателей, проходимцев, рвачей и негодяев к власти.

Увы, возвышенно думающего украинца пока что в природе не существует. В том числе и в нашей артистической, писательской, художественной среде. Не видно Шуйских среди здесь, за очень редкими исключениями! Но рано или поздно они появятся. А вслед за ними и — новый, возвышенно мыслящий и думающий украинец. Той, що живе для інших (тот, кто живет для других. — Ред.).

Ну а пока что говорящим о гидности и незалежности аферистам скажу коротко.

Знаем, видели ваших героев. Да и вы сейчас уже имеете прекрасную возможность полюбоваться на них во всей их нечеловеческой красе. (Это я о лидерах и о героях Майдана, а не о людях, изображенных на снимке. Они произвольно взяты на подходящем по смыслу фото к посту.)