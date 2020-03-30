Экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко на своей странице в соцсети Facebook заметила, что раз за разом украинская власть показывает удивительную лояльность и заботу о радикалах Майдана, видимо рассчитывая на них в дальнейшем

Медсестра с Майдана убийца украинской медицины Уляна Супрун поет дифирамбы убийце Стерненко.

Как говорится, рыбак рыбака… Супрун назвала неонациста-убийцу Стерненко «борцом за справедливость» © Facebook, Георгий Бариленко | Перейти в фотобанк

В это же время Шмыгаль объявляет, что те, деньги, которые ранее собирались изъять у Минкультуры (на кино и немцев) и перенаправить на нужды медицины, все-таки оставят на кино и наци.

После этих двух новостей можно стать убежденным конспирологом. Потому как праворадикалов в бедной Украине со времен переворота в 2014 году уж очень системно, методично и цинично опекают, берегут и прикрывают.

Очевидно, что их готовят на убой. Их руками и будут делать то самое грязное, что кто-то замышляет.

Знать бы конечный замысел этих докторов Зло…