Медсестра с Майдана убийца украинской медицины Уляна Супрун поет дифирамбы убийце Стерненко.
Как говорится, рыбак рыбака…
В это же время Шмыгаль объявляет, что те, деньги, которые ранее собирались изъять у Минкультуры (на кино и немцев) и перенаправить на нужды медицины, все-таки оставят на кино и наци.
После этих двух новостей можно стать убежденным конспирологом. Потому как праворадикалов в бедной Украине со времен переворота в 2014 году уж очень системно, методично и цинично опекают, берегут и прикрывают.
Очевидно, что их готовят на убой. Их руками и будут делать то самое грязное, что кто-то замышляет.
Знать бы конечный замысел этих докторов Зло…