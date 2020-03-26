Итоги пандемии.
США: нашли повод напечатать ещё около $1 трлн, выделили из бюджета $2 трлн на бизнес и избирателей, скоро папуасам продадут свою вакцину от коронавируса, скупят на напечатанные $ подешевевшие ресурсы папуасов и раздадут миллиардные кредиты под %. Уже снимают карантин.
Китай: показали всему миру мощь страны, готовность мобилизовать в одночасье почти 2 млрд человек и построить больницы будущего, увеличили контроль над населением, подавили протесты в Гонконге, теперь помогают папуасам масками и тестами. Уже снимают карантин.
Украина: можем оказаться в роли папуасов… Продолжили карантин и ввели чрезвычайную ситуацию без поддержки своей экономики. Уповаем на кредит из США и халявные маски из Китая.