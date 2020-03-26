Экс-министр труда и социальной политики Украины Михаил Папиев на своей странице в соцсети Facebook отметил, что действия украинской власти в условиях пандемии коронавируса отбрасывают страну в «первобытное» состояние

Итоги пандемии. Западные СМИ предсказывают Украине конец света и государственности © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

США: нашли повод напечатать ещё около $1 трлн, выделили из бюджета $2 трлн на бизнес и избирателей, скоро папуасам продадут свою вакцину от коронавируса, скупят на напечатанные $ подешевевшие ресурсы папуасов и раздадут миллиардные кредиты под %. Уже снимают карантин.

Китай: показали всему миру мощь страны, готовность мобилизовать в одночасье почти 2 млрд человек и построить больницы будущего, увеличили контроль над населением, подавили протесты в Гонконге, теперь помогают папуасам масками и тестами. Уже снимают карантин.

Украина: можем оказаться в роли папуасов… Продолжили карантин и ввели чрезвычайную ситуацию без поддержки своей экономики. Уповаем на кредит из США и халявные маски из Китая.