Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook проанализировал доступную информацию о параметрах договоренности России и Белоруссии о поставках сырой нефти

О нефтяных договорённостях Москвы и Минска.

Достижение договорённостей между Москвой и Минском о поставках нефти радует. Одним гембелем (крупной неприятностью. — Ред.) на данный момент меньше, всем коронавируса хватает.

Но, честно говоря, непонятными остались ряд моментов.

Во-первых, стоимость. Пока ясно что получено принципиальное согласие поставлять нефть без премии. Впрочем, нефть без премии поставлялась в РБ и в январе-феврале — её возил Гуцериев, так как остальные российские нефтяные компании нефть на таких условиях поставлять отказывались. Российское правительство вопросом премии не занималось — за это отвечают ВИНКи (Вертикально-интегрированные нефтяные компании. — Ред.) как поставщики нефти.

В-вторых, круг компаний-поставщиков. Так как премию в 4,7 доллара будет компенсировать российский бюджет (как схему субсидирования РБ), а Роснефть и остальные российские ВИНК требовали премию, то нефть в РБ, похоже, поставлять будет всё тот же Гуцериев. Он же будет получать компенсацию. Не растерять, но приумножить. Как и кем создавалась современная Белоруссия © Santa Fe Relocation Services / flickr

В-третьих, объёмы поставок. 18 или 24 млн тонн — второй объём белорусские НПЗ смогут перерабатывать лишь к середине осени. У кого Гуцериев и другие малые компании (они почему-то не рвались поставлять нефть в РБ в январе-феврале) закупят нефть — у малых компаний просто не хватит мощности для обеспечения потребностей РБ нефтью — не ясно. Если учесть тот факт, что Минск от диверсификации поставок не отказался, — это для РБ теперь вопрос энергетической безопасности — похоже, что часть объёмов РБ продолжит закупать у других стран.

В-третьих, у Минска, похоже, есть проблемы с платежеспособностью. Румас этот вопрос затронул вскользь: «Республика Беларусь будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия поставки нефти, например, предоставят большую отсрочку уплаты за нефть», — заявил премьер-министр РБ.

Итого, можно констатировать то, что в этой истории ясно то, что по-прежнему ничего не ясно. Усложняет понимание и молчание российской власти, впрочем, этот вопрос для неё явно второстепенный — она занята подготовкой страны к итальянскому сценарию распространения коронавируса, который, надеемся, распространяться всё же будет по сценарию Сингапура и Японии.