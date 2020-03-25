Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что для эффективной борьбы с эпидемией, в первую очередь, нужно "вычистить" из Министерства здравоохранения всех людей, связанных с экс-министром Супрун

Пришло время сформировать команду профессионалов для спасения страны.

Министру здравоохранения сейчас нужно вычистить все министерство от людей Супрун. Необходимо серьезно укомплектовать ведомство практиками, способными работать в том числе в чрезвычайной ситуации. Куда пропали медицинские маски? Посадят ли экс-премьера Украины Гончарука за халатность © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Ведь совершенно очевидно, что министр сможет использовать весь свой богатый арсенал знаний лишь в связке с системным организаторами (первыми замами и руководителями департаментов). Один министр в недееспособном аппарате не сможет решить все вопросы, которые стоят на повестке дня.

Вот, например, Кабмин утвердил перечень лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом. В него не вошли ни препараты, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, ни те, которые советовали китайские, французские и американские специалисты.

А кто для Кабмина готовил этот перечень? Минздрав. Ясно, что не министр лично. То есть его составляли те «специалисты», которые остались от Супрун и занимаются только тем, что лоббируют интересы фармацевтических фирм своих хозяев, собственно ради которых Супрун и работала.