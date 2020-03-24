Украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook горько сыронизировал о безответственном отношении украинцев к эпидемии коронавируса

В принципе Украина может пойти своим путём и не заметить эпидемию. Десятки лет не замечали туберкулёз, корь и СПИД, можно проигнорировать и covid-19.

Многие украинцы считают, что статистика смертности мизерная. Мы любим размах. Если у нас жертвы исчисляются не миллионами, то в общем-то для нас это не жертвы. Сами подумайте, что такое 5 тыс. умерших в Италии. Это чуть меньше двух годовых норм Украины по ДТП. Многие соотечественники так искренне думают. Как сказал тот парень, эвакуированный из Польши, «это проблема стариков, молодые не болеют». Презрению к жизни в Украине в Италии могут только посочувствовать. Когда «уже» опережает «ещё». Что показала эпидемия коронавируса на Украине © REUTERS, OGI/AP | REUTERS, OGI/AP | Перейти в фотобанк

Чрезвычайное положение мы боимся вводить. Ибо это ударит по деньгам. У нас вон «Эпицентр» стал продуктовым магазином. Заходишь покупать кран на кухню:

— Можно купить кран?

— Если купите гигиенические салфетки, то можно.

Так что закрывать «Эпицентр» нельзя. Тем более что сейчас торговые центры не платят налог на землю. Спасибо Гетьманцеву. Он вообще оперативно подсуетился под интересы торговых сетей. Сначала с фискализацией ФОПов, теперь с налогом на землю. Потому самое время консолидации прибыли на подыхающем рынке. Пока мелочь помирает, крупным сетям самое время усилить свои позиции.

Потому все указывает на то, что пока все давят на тормоз, Украина нажмёт на газ. Пока все мировые экономики будут простаивать, Украина рванет вперёд. Бабло решительно побеждает зло.

Потом все увидят, что это не страшно, и тоже пойдут следом. А мы будем уже впереди. Якось воно буде.

P.S.: Для тупых сделаю отдельный акцент, что этот текст сарказм.