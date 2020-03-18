Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в соцсети Facebook пояснил, к каким последствиям приведет решение властей остановить работу метрополитена

По метро. Голод, теневая торговля, бюджетный кризис: экономист предрек украинцам тяжелые времена из-за карантина © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Метро можно не останавливать полностью, поскольку это парализует экономическую жизнь в городе и провоцирует панику, приводит в дополнительным рискам заражения киевлян в наземном транспорте. Но, в метро необходимо ввести дополнительные механизмы защиты пассажиров и персонала:

— пользование метро только в масках (как и наземного транспорта) и проверка (хотя бы выборочно) температуры на входе (у нас не такое уж и большое количество станций);

— ввести в метро "санитарные периоды" — 3-4 раза в день останавливать работу метрополитена на 1 час для дезенфекционной обработки подвижного состава и станций;

— сократить время работы.