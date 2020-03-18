По метро.
Метро можно не останавливать полностью, поскольку это парализует экономическую жизнь в городе и провоцирует панику, приводит в дополнительным рискам заражения киевлян в наземном транспорте. Но, в метро необходимо ввести дополнительные механизмы защиты пассажиров и персонала:
— пользование метро только в масках (как и наземного транспорта) и проверка (хотя бы выборочно) температуры на входе (у нас не такое уж и большое количество станций);
— ввести в метро "санитарные периоды" — 3-4 раза в день останавливать работу метрополитена на 1 час для дезенфекционной обработки подвижного состава и станций;
— сократить время работы.