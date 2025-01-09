https://ukraina.ru/20250109/1060143924.html

Слово года – "бусификация". Эксперты и политики об украинском настоящем

Слово года – "бусификация". Эксперты и политики об украинском настоящем - 09.01.2025 Украина.ру

Слово года – "бусификация". Эксперты и политики об украинском настоящем

На Украине нынешние власти выражают презрение к русскому народу, а в России выражают надежду на то, что идеологический дурман, окутавший братский украинский народ, скоро развеется.

2025-01-09T06:15

2025-01-09T06:15

2025-01-09T06:15

эксклюзив

украина

россия

запад

владимир зеленский

патриарх кирилл

вооруженные силы украины

рпц

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058033142_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16dfc287bf0ac536d24b011ce14d197b.jpg

Хотя есть люди, которые этому развеиванию всячески препятствуют. И на Украине, и в России в комментариях к тем или иным сообщениям СМИ (а сегодня комментарии - это важный по силе воздействия на читателя участок информационного фронта) очень часто можно встретить невольные или, скорее, намеренные обобщающие утверждения, что все "хохлы" (или все русские) — скажем так, нехорошие люди. Многие комментаторы в выражениях совершенно не стесняются, да и что с них спрашивать, если уже и политики считают возможным выражаться нецензурно в публичных выступлениях.Такие обобщения разжигают межнациональную рознь и, конечно, не отражают реальной ситуации. В любом народе люди разные, в большинстве своём совершенно нормальные, такие же как мы — наши братья и сёстры.Украинский народ - не исключение. И тот факт, что на Украине, несмотря на все родственные, социальные и культурные связи украинцев с Россией, удалось возбудить ненависть к русскому народу и довести дело до вооружённого конфликта, говорит о том, что на одурманивание украинского народа были брошены очень большие силы. Об этом сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью на телеканале "Россия 1".По его словам, он верит, что этот дурман рассеется, "люди поймут, что это наваждение, что это действительно операция внешних сил, направленная на разрыв единого народа… ведь мы все вышли из киевской купели крещения".Многие на Украине понимают это и сейчас, но они лишены возможности говорить о своих взглядах открыто."Среди наших украинских братьев и сестёр есть очень многие, которые страдают от этой борьбы, от этого конфликта, не меньше, чем мы, и мечтают о его прекращении. Правда, не все смеют высказать все эти мечтания вслух, потому что это опасно. Это может повлечь репрессии со стороны государства, но, я знаю, что очень и очень многие желают скорейшего мира", - заявил патриарх.Чтобы навеянный Западом на украинцев дурман рассеялся поскорее, необходимо, чтобы "поменялась политическая ориентация властей украинских", отметил предстоятель РПЦ.Но пока этого не произошло, киевский режим продолжает нагнетать страсти. Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману позволил себе заявить, что он прекрасно владеет русским языком, но презирает то ли весь русский народ, то ли лишь людей, которые "начали оккупацию якобы по защите русского языка" (из высказывания сложно сделать определённый вывод).Так Зеленский объяснил, почему разговор должен состояться не на русском языке, как предлагал Фридман, а на украинском при помощи переводчика — чтобы не "давать пас к тому, чтобы в который раз Путин говорил, что мы же один народ, мы же, смотрите, на одном языке говорим..."Высказывание Зеленского прокомментировал в разговоре с РИА Новости депутат Госдумы РФ от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Говорящий на суржике украинский диктатор должен понять, что украинцы являются частью русского народа, который снова станет единым. Зеленский же никогда не ассоциировал себя с украинцами. Его заявления – это слова жалкого предателя. Ему чужд и полностью безразличен украинский народ, именно поэтому по его приказу сотни тысяч украинцев отправляют на фронт на верную гибель. Зеленский живет по принципу: не мое, не жалко", - заявил политик.Он выразил надежду на то, что украинский народ еще вернётся на истинный путь и снова станет процветать, "что возможно только вместе с Россией".Боевые действия тем временем продолжаются, потери ВСУ растут, восполнять их в полной мере пока не получается.Телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник сообщает, что "британские аналитические/мозговые центры (think tank) предупредили Зеленского, что без новой серьезной мобилизации населения (молодежи от 21 года и усиления женской) ВСУ потеряет возможность вести боевые действия через 7-9 месяцев, что является угрозой полного обвала фронта".А в таком случае ВС РФ могут забрать огромнейшие территории, вплоть до полной капитуляции Украины, отмечает тг-канал.По данным источника "Легитимного", британцы "настоятельно "советуют" Зеленскому не затягивать с понижением возраста мобилизации, и лучше снижать его сразу максимально, потому что это последний раз, так как украинский кризис вступает в последнюю стадию "игры".В общем, на подконтрольной Киеву территории скоро должен произойти "мобилизационный блицкриг", и сейчас готовятся соответствующие медийные кампании для "прогрева", о чем авторы канала уже предупреждали.Работают в этом направлении не только британцы."Газета Washington Post пишет, что украинским властям в 2024 году удалось мобилизовать всего 200 тысяч человек при том, что ещё в начале года тогдашний главком Залужный говорил, что для пополнения армии требуется не менее полумиллиона новобранцев. Но ни закон об ужесточении мобилизации, ни беспредел военкомов, ни снижение призывного возраста с 27 до 25 лет не позволили даже близко подойти к этой планке. Для сравнения газета приводит российские данные о том, что за прошлый год контракт с Минобороны РФ подписали 427 тысяч человек", - отметил экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв.По его словам, "похоже, что главный печатный орган уходящей администрации Байдена продолжает обрабатывать общественное мнение Украины в направлении необходимости снизить призывной возраст ещё на несколько лет".А пока неологизм "бусификация" (обозначающий силовой отлов украинцев военкомами — Ред.) стал словом 2024 года на Украине по версии онлайн-словаря украинского языка и сленга "Мыслово". На сайте словаря указывается, в частности, что этот "термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными".Преобладают или нет, но военкомы при отлове украинцев демонстрируют чудеса сообразительности — то маскируются под Санта-Клаусов, то выдают себя за врачей "скорой"… Лишь бы их самих на фронт не отправили. Но, думается, им и без этого не поздоровится, народ на Украине памятливый.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Дмитрия Выдрина "Каждому своё. Рождество Христово"

https://ukraina.ru/20250106/1060129936.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, запад, владимир зеленский, патриарх кирилл, вооруженные силы украины, рпц, госдума