https://ukraina.ru/20250109/1060149827.html

Австрия в ожидании "народного канцлера". В Германии так называл себя Гитлер

Австрия в ожидании "народного канцлера". В Германии так называл себя Гитлер - 09.01.2025 Украина.ру

Австрия в ожидании "народного канцлера". В Германии так называл себя Гитлер

В среду, 8 января, временным канцлером Австрии назначен глава МИД Александр Шалленберг. За два дня до этого формирование нового правительства страны было поручено Герберту Киклю, который считается ультраправым.

2025-01-09T07:15

2025-01-09T07:15

2025-01-09T07:15

австрия

россия

украина

адольф гитлер

кость бондаренко

себастьян курц

мид

украина.ру

мвд

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103097/79/1030977936_0:17:1025:593_1920x0_80_0_0_4bde12beb075e3266cc7ed833c4451f3.jpg

По словам федерального президента Австрии Александра Ван дер Беллена, 8 января он доверил руководство действующим кабинетом министров политику от консервативной Австрийской народной партии (АНП) на время формирования нового правительства. 55-летний Александр Шалленберг возглавляет МИД Австрии с 2019 года и уже объявил, что не войдет в состав нового правительства. Шалленберг на протяжении нескольких недель был временным канцлером Австрии после отставки с поста главы правительства Себастьяна Курца в 2021 году.Правительственный кризис в Австрии разгорелся после того, как занимавший пост председателя АНП канцлер Австрии Карл Нехаммер 4 января анонсировал свою отставку с постов главы правительства и руководителя партии. Он объяснил решение провалом коалиционных переговоров с Социал-демократической партией Австрии (СДПА). АНП и СДПА на парламентских выборах осенью минувшего года заняли, соответственно, второе и третье места."С СДПА невозможно договориться по ключевым вопросам. Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против социальных льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов. Поэтому мы прекращаем переговоры с СДПА и не будем их продолжать", – заявил Нехаммер.Спустя два дня президент Австрии поручил формирование новой коалиции 56-летнему Герберту Киклю, лидеру Австрийской партии свободы (АПС), которая заняла первое место на выборах. "Господин Кикль уверен, что сможет найти жизнеспособные решения во время правительственных переговоров, и хочет взять на себя эту ответственность", – заявил 6 января Ван дер Беллен – в прошлом многолетний лидер австрийских "зеленых". По словам президента, решение далось ему "нелегко". При этом он будет продолжать следить за тем, чтобы "принципы и правила нашей Конституции соблюдались и исполнялись", добавил Ван дер Беллен.Выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента Австрии) состоялись ещё 29 сентября 2024 года. Победу на них одержала АПС, получив 28,85% голосов. Правящая АНП заняла второе место с результатом 26,3%, социал-демократы заручились поддержкой 21,1% избирателей, либералы из "Новой Австрии и Либерального форума" набрали чуть больше 9%, "зелёные" – 8,2%.Ни одна из прошедших в парламент партий не высказала готовности вступить в коалицию с АПС, называя эту партию в лучшем случае правыми популистами, поэтому изначально Ван дер Беллен поручил сформировать правительство лидеру АНП Нехаммеру. В ноябре тот начал переговоры с социал-демократами и либералами. Дискуссии проходили напряженно. Особенно острыми темами стали, в частности, экономическая и налоговая политика.Новый лидер Австрийской народной партии Кристиан Штокер сразу же после отставки своего предшественника выразил готовность вести переговоры с Австрийской партией свободы о коалиции. "Если нас пригласят на переговоры о формировании правительства, то мы примем это приглашение", – подтвердил он. Такое решение Штокер объяснил тем, что ситуация изменилась, хотя партии "позиционируются по-разному, как по содержанию, так и по кадрам".В свою очередь, сразу же после получения мандата на формирование правительства Герберт Кикль заявил, что "протягивает руку новому лидеру АНП", однако на протянутую руку нужно ответить "доверием и честными переговорами". От партнера по переговорам Кикль хочет "стабильности" и "последовательных действий". Если это не будет гарантировано, председатель АПС сказал, что "может представить себе новые выборы".Как заявил в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру политолог Кость Бондаренко, который ныне живёт и работает в Вене, ситуация вокруг "коалициады" в Австрии – классическая для сложившихся сегодня условий в австрийском обществе."Федеральный президент Александр ван дер Беллен допустил политическую ошибку, не поручив сразу же после парламентских выборов формирование коалиции и правительства лидеру Австрийской партии свободы Герберту Киклю. Президент пытался избежать паники в политических кругах и пошел на нарушение принципов, согласно которым право первенства при формировании правительства принадлежит той политической партии, которая показала лучший результат", – отметил эксперт.Однако завышенные аппетиты мелких партий и интриги "гигантов" привели к закономерному последствию: после трёх месяцев переговоров Карл Нехаммер заявил об отставке и прекращении переговоров о коалиции. Теперь правительство попытается сформировать Герберт Кикль, который в 2017-2019 годах был главой МВД Австрии."У него небольшой выбор: теоретически он может пойти на союз только с АНП. Остальные партии по идеологическим соображениям не могут стать партнерами АПС, которая считается крайне правой. В истории Австрийской республики Партия свободы уже не раз входила в коалиции с Народной партией, но каждый раз только как младший партнер. Но на этот раз есть возможность, что Народная партия сама станет младшим партнером. Вместе у двух партий 108 из 183 мандатов в парламенте. Но сказать, что вопрос формирования коалиции правых и крайне правых – легкое дело, было бы преувеличением: противоречия между двумя лидерами довольно серьезные", – заявил Кость Бондаренко.Пока что всё идёт на удивление гладко: вечером 8 января Кристиан Штокер заявил, что Австрийская народная партия согласилась на предложение Австрийской партии свободы о формировании правительственной коалиции. Штокер рассказал журналистам, что накануне вечером он разговаривал по телефону с Киклем, который предложил ему вступить в коалиционные переговоры, и он принял это приглашение. Штокер также добавил, что не является сторонником объявления новых парламентских выборов, хотя отметил, что не боится такого сценария.С другой стороны, лидер АНП в своём выступлении сделал столько оговорок относительно возможной коалиции с АПС, что результат переговоров трудно прогнозировать. Начал он с того, что для преодоления нынешних кризисов необходим "сильный, хотя и более совершенный Европейский Союз", – это было более чем прозрачным намёком на евроскептическую позицию АПС.Западные демократии подвергаются многим опасностям, сказал Штоке, упомянув "развязанную Россией войну против Украины, которая также вызвала экономический кризис, и его последствия включают инфляцию и рецессию". По словам политика, влияние на западные демократии также ведет к нестабильности. В связи с этим "необходимо дать честный ответ на вопрос, являемся ли мы конструктивной и надежной частью Европейского Союза".Партия свободы также должна четко и честно заявить, хочет ли она "ориентироваться на свободный мир или на диктатуры", добавил Штокер. Это традиционная для австрийского и европейского истеблишмента претензия к АПС, которая публично отстаивала прекращение вооруженной поддержки Украины на уровне ЕС, отмену санкций против РФ и немедленные мирные переговоры с Москвой. При этом именно разрыв экономических отношений с Россией партия Кикля называла одной из главных причин экономических неурядиц австрийцев.Стоит отметить, что выступление Кристиана Штокера было фактически сорвано акцией протеста перед штаб-квартирой Австрийской народной партии. Левые активисты написали на стене здания "Здесь воняет коричневым дерьмом", а логотипы партии были измазаны экскрементами. Речь о привычных для левых и либералов обвинений в адрес Австрийской партии свободы в том, что она является ультраправой и даже фашистской политической силой.И дело не только в том, что АПС одним из краеугольных камней своей кампании сделала "ремиграцию" (противоречивый термин, обозначающий выдворение мигрантов), а сам Кикль обещал превратить страну в "крепость Австрию", недоступную для мигрантов. Тут скорее отсылка к тому, что лидер АПС строил кампанию на обещании стать "народным канцлером" – так себя называл Адольф Гитлер до того, как термин "фюрер немецкой нации" стал общепринятым.АПС неоднократно дистанцировалась от национал-социализма, а за месяц до парламентских выборов даже подала в суд на общественную организацию, широко распространявшую информацию об истории термина "народный канцлер". Однако подобные протесты явно будут сопровождать деятельность Герберта Кикля на посту канцлера Австрии – если политику всё же удастся сформировать правящую коалицию.О других важных изменениях в международной политике - в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

австрия

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

австрия, россия, украина, адольф гитлер, кость бондаренко, себастьян курц, мид, украина.ру, мвд, эксклюзив