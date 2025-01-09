Австрия в ожидании "народного канцлера". В Германии так называл себя Гитлер - 09.01.2025 Украина.ру
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Австрия в ожидании "народного канцлера". В Германии так называл себя Гитлер
Австрия в ожидании "народного канцлера". В Германии так называл себя Гитлер - 09.01.2025 Украина.ру
Австрия в ожидании "народного канцлера". В Германии так называл себя Гитлер
В среду, 8 января, временным канцлером Австрии назначен глава МИД Александр Шалленберг. За два дня до этого формирование нового правительства страны было поручено Герберту Киклю, который считается ультраправым.
2025-01-09T07:15
2025-01-09T07:15
австрия
россия
украина
адольф гитлер
кость бондаренко
себастьян курц
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мвд
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По словам федерального президента Австрии Александра Ван дер Беллена, 8 января он доверил руководство действующим кабинетом министров политику от консервативной Австрийской народной партии (АНП) на время формирования нового правительства. 55-летний Александр Шалленберг возглавляет МИД Австрии с 2019 года и уже объявил, что не войдет в состав нового правительства. Шалленберг на протяжении нескольких недель был временным канцлером Австрии после отставки с поста главы правительства Себастьяна Курца в 2021 году.Правительственный кризис в Австрии разгорелся после того, как занимавший пост председателя АНП канцлер Австрии Карл Нехаммер 4 января анонсировал свою отставку с постов главы правительства и руководителя партии. Он объяснил решение провалом коалиционных переговоров с Социал-демократической партией Австрии (СДПА). АНП и СДПА на парламентских выборах осенью минувшего года заняли, соответственно, второе и третье места."С СДПА невозможно договориться по ключевым вопросам. Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против социальных льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов. Поэтому мы прекращаем переговоры с СДПА и не будем их продолжать", – заявил Нехаммер.Спустя два дня президент Австрии поручил формирование новой коалиции 56-летнему Герберту Киклю, лидеру Австрийской партии свободы (АПС), которая заняла первое место на выборах. "Господин Кикль уверен, что сможет найти жизнеспособные решения во время правительственных переговоров, и хочет взять на себя эту ответственность", – заявил 6 января Ван дер Беллен – в прошлом многолетний лидер австрийских "зеленых". По словам президента, решение далось ему "нелегко". При этом он будет продолжать следить за тем, чтобы "принципы и правила нашей Конституции соблюдались и исполнялись", добавил Ван дер Беллен.Выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента Австрии) состоялись ещё 29 сентября 2024 года. Победу на них одержала АПС, получив 28,85% голосов. Правящая АНП заняла второе место с результатом 26,3%, социал-демократы заручились поддержкой 21,1% избирателей, либералы из "Новой Австрии и Либерального форума" набрали чуть больше 9%, "зелёные" – 8,2%.Ни одна из прошедших в парламент партий не высказала готовности вступить в коалицию с АПС, называя эту партию в лучшем случае правыми популистами, поэтому изначально Ван дер Беллен поручил сформировать правительство лидеру АНП Нехаммеру. В ноябре тот начал переговоры с социал-демократами и либералами. Дискуссии проходили напряженно. Особенно острыми темами стали, в частности, экономическая и налоговая политика.Новый лидер Австрийской народной партии Кристиан Штокер сразу же после отставки своего предшественника выразил готовность вести переговоры с Австрийской партией свободы о коалиции. "Если нас пригласят на переговоры о формировании правительства, то мы примем это приглашение", – подтвердил он. Такое решение Штокер объяснил тем, что ситуация изменилась, хотя партии "позиционируются по-разному, как по содержанию, так и по кадрам".В свою очередь, сразу же после получения мандата на формирование правительства Герберт Кикль заявил, что "протягивает руку новому лидеру АНП", однако на протянутую руку нужно ответить "доверием и честными переговорами". От партнера по переговорам Кикль хочет "стабильности" и "последовательных действий". Если это не будет гарантировано, председатель АПС сказал, что "может представить себе новые выборы".Как заявил в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру политолог Кость Бондаренко, который ныне живёт и работает в Вене, ситуация вокруг "коалициады" в Австрии – классическая для сложившихся сегодня условий в австрийском обществе."Федеральный президент Александр ван дер Беллен допустил политическую ошибку, не поручив сразу же после парламентских выборов формирование коалиции и правительства лидеру Австрийской партии свободы Герберту Киклю. Президент пытался избежать паники в политических кругах и пошел на нарушение принципов, согласно которым право первенства при формировании правительства принадлежит той политической партии, которая показала лучший результат", – отметил эксперт.Однако завышенные аппетиты мелких партий и интриги "гигантов" привели к закономерному последствию: после трёх месяцев переговоров Карл Нехаммер заявил об отставке и прекращении переговоров о коалиции. Теперь правительство попытается сформировать Герберт Кикль, который в 2017-2019 годах был главой МВД Австрии."У него небольшой выбор: теоретически он может пойти на союз только с АНП. Остальные партии по идеологическим соображениям не могут стать партнерами АПС, которая считается крайне правой. В истории Австрийской республики Партия свободы уже не раз входила в коалиции с Народной партией, но каждый раз только как младший партнер. Но на этот раз есть возможность, что Народная партия сама станет младшим партнером. Вместе у двух партий 108 из 183 мандатов в парламенте. Но сказать, что вопрос формирования коалиции правых и крайне правых – легкое дело, было бы преувеличением: противоречия между двумя лидерами довольно серьезные", – заявил Кость Бондаренко.Пока что всё идёт на удивление гладко: вечером 8 января Кристиан Штокер заявил, что Австрийская народная партия согласилась на предложение Австрийской партии свободы о формировании правительственной коалиции. Штокер рассказал журналистам, что накануне вечером он разговаривал по телефону с Киклем, который предложил ему вступить в коалиционные переговоры, и он принял это приглашение. Штокер также добавил, что не является сторонником объявления новых парламентских выборов, хотя отметил, что не боится такого сценария.С другой стороны, лидер АНП в своём выступлении сделал столько оговорок относительно возможной коалиции с АПС, что результат переговоров трудно прогнозировать. Начал он с того, что для преодоления нынешних кризисов необходим "сильный, хотя и более совершенный Европейский Союз", – это было более чем прозрачным намёком на евроскептическую позицию АПС.Западные демократии подвергаются многим опасностям, сказал Штоке, упомянув "развязанную Россией войну против Украины, которая также вызвала экономический кризис, и его последствия включают инфляцию и рецессию". По словам политика, влияние на западные демократии также ведет к нестабильности. В связи с этим "необходимо дать честный ответ на вопрос, являемся ли мы конструктивной и надежной частью Европейского Союза".Партия свободы также должна четко и честно заявить, хочет ли она "ориентироваться на свободный мир или на диктатуры", добавил Штокер. Это традиционная для австрийского и европейского истеблишмента претензия к АПС, которая публично отстаивала прекращение вооруженной поддержки Украины на уровне ЕС, отмену санкций против РФ и немедленные мирные переговоры с Москвой. При этом именно разрыв экономических отношений с Россией партия Кикля называла одной из главных причин экономических неурядиц австрийцев.Стоит отметить, что выступление Кристиана Штокера было фактически сорвано акцией протеста перед штаб-квартирой Австрийской народной партии. Левые активисты написали на стене здания "Здесь воняет коричневым дерьмом", а логотипы партии были измазаны экскрементами. Речь о привычных для левых и либералов обвинений в адрес Австрийской партии свободы в том, что она является ультраправой и даже фашистской политической силой.И дело не только в том, что АПС одним из краеугольных камней своей кампании сделала "ремиграцию" (противоречивый термин, обозначающий выдворение мигрантов), а сам Кикль обещал превратить страну в "крепость Австрию", недоступную для мигрантов. Тут скорее отсылка к тому, что лидер АПС строил кампанию на обещании стать "народным канцлером" – так себя называл Адольф Гитлер до того, как термин "фюрер немецкой нации" стал общепринятым.АПС неоднократно дистанцировалась от национал-социализма, а за месяц до парламентских выборов даже подала в суд на общественную организацию, широко распространявшую информацию об истории термина "народный канцлер". Однако подобные протесты явно будут сопровождать деятельность Герберта Кикля на посту канцлера Австрии – если политику всё же удастся сформировать правящую коалицию.О других важных изменениях в международной политике - в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась"
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австрия, россия, украина, адольф гитлер, кость бондаренко, себастьян курц, мид, украина.ру, мвд, эксклюзив
Австрия, Россия, Украина, Адольф Гитлер, Кость Бондаренко, Себастьян Курц, МИД, Украина.ру, МВД, Эксклюзив

Австрия в ожидании "народного канцлера". В Германии так называл себя Гитлер

07:15 09.01.2025
 
© commons.wikimedia.org / Bundesministerium für Europa, Integration und ÄußeresАлександр Шалленберг
Александр Шалленберг - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© commons.wikimedia.org / Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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В среду, 8 января, временным канцлером Австрии назначен глава МИД Александр Шалленберг. За два дня до этого формирование нового правительства страны было поручено Герберту Киклю, который считается ультраправым.
По словам федерального президента Австрии Александра Ван дер Беллена, 8 января он доверил руководство действующим кабинетом министров политику от консервативной Австрийской народной партии (АНП) на время формирования нового правительства. 55-летний Александр Шалленберг возглавляет МИД Австрии с 2019 года и уже объявил, что не войдет в состав нового правительства. Шалленберг на протяжении нескольких недель был временным канцлером Австрии после отставки с поста главы правительства Себастьяна Курца в 2021 году.
Правительственный кризис в Австрии разгорелся после того, как занимавший пост председателя АНП канцлер Австрии Карл Нехаммер 4 января анонсировал свою отставку с постов главы правительства и руководителя партии. Он объяснил решение провалом коалиционных переговоров с Социал-демократической партией Австрии (СДПА). АНП и СДПА на парламентских выборах осенью минувшего года заняли, соответственно, второе и третье места.
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПередача должностных полномочий канцлера Австрии К. Нехаммеру
Передача должностных полномочий канцлера Австрии К. Нехаммеру - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Передача должностных полномочий канцлера Австрии К. Нехаммеру
"С СДПА невозможно договориться по ключевым вопросам. Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против социальных льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов. Поэтому мы прекращаем переговоры с СДПА и не будем их продолжать", – заявил Нехаммер.
Спустя два дня президент Австрии поручил формирование новой коалиции 56-летнему Герберту Киклю, лидеру Австрийской партии свободы (АПС), которая заняла первое место на выборах. "Господин Кикль уверен, что сможет найти жизнеспособные решения во время правительственных переговоров, и хочет взять на себя эту ответственность", – заявил 6 января Ван дер Беллен – в прошлом многолетний лидер австрийских "зеленых". По словам президента, решение далось ему "нелегко". При этом он будет продолжать следить за тем, чтобы "принципы и правила нашей Конституции соблюдались и исполнялись", добавил Ван дер Беллен.
Выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента Австрии) состоялись ещё 29 сентября 2024 года. Победу на них одержала АПС, получив 28,85% голосов. Правящая АНП заняла второе место с результатом 26,3%, социал-демократы заручились поддержкой 21,1% избирателей, либералы из "Новой Австрии и Либерального форума" набрали чуть больше 9%, "зелёные" – 8,2%.
Ни одна из прошедших в парламент партий не высказала готовности вступить в коалицию с АПС, называя эту партию в лучшем случае правыми популистами, поэтому изначально Ван дер Беллен поручил сформировать правительство лидеру АНП Нехаммеру. В ноябре тот начал переговоры с социал-демократами и либералами. Дискуссии проходили напряженно. Особенно острыми темами стали, в частности, экономическая и налоговая политика.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Новый лидер Австрийской народной партии Кристиан Штокер сразу же после отставки своего предшественника выразил готовность вести переговоры с Австрийской партией свободы о коалиции. "Если нас пригласят на переговоры о формировании правительства, то мы примем это приглашение", – подтвердил он. Такое решение Штокер объяснил тем, что ситуация изменилась, хотя партии "позиционируются по-разному, как по содержанию, так и по кадрам".
В свою очередь, сразу же после получения мандата на формирование правительства Герберт Кикль заявил, что "протягивает руку новому лидеру АНП", однако на протянутую руку нужно ответить "доверием и честными переговорами". От партнера по переговорам Кикль хочет "стабильности" и "последовательных действий". Если это не будет гарантировано, председатель АПС сказал, что "может представить себе новые выборы".
Как заявил в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру политолог Кость Бондаренко, который ныне живёт и работает в Вене, ситуация вокруг "коалициады" в Австрии – классическая для сложившихся сегодня условий в австрийском обществе.
"Федеральный президент Александр ван дер Беллен допустил политическую ошибку, не поручив сразу же после парламентских выборов формирование коалиции и правительства лидеру Австрийской партии свободы Герберту Киклю. Президент пытался избежать паники в политических кругах и пошел на нарушение принципов, согласно которым право первенства при формировании правительства принадлежит той политической партии, которая показала лучший результат", – отметил эксперт.
Однако завышенные аппетиты мелких партий и интриги "гигантов" привели к закономерному последствию: после трёх месяцев переговоров Карл Нехаммер заявил об отставке и прекращении переговоров о коалиции. Теперь правительство попытается сформировать Герберт Кикль, который в 2017-2019 годах был главой МВД Австрии.
"У него небольшой выбор: теоретически он может пойти на союз только с АНП. Остальные партии по идеологическим соображениям не могут стать партнерами АПС, которая считается крайне правой. В истории Австрийской республики Партия свободы уже не раз входила в коалиции с Народной партией, но каждый раз только как младший партнер. Но на этот раз есть возможность, что Народная партия сама станет младшим партнером. Вместе у двух партий 108 из 183 мандатов в парламенте. Но сказать, что вопрос формирования коалиции правых и крайне правых – легкое дело, было бы преувеличением: противоречия между двумя лидерами довольно серьезные", – заявил Кость Бондаренко.
Пока что всё идёт на удивление гладко: вечером 8 января Кристиан Штокер заявил, что Австрийская народная партия согласилась на предложение Австрийской партии свободы о формировании правительственной коалиции. Штокер рассказал журналистам, что накануне вечером он разговаривал по телефону с Киклем, который предложил ему вступить в коалиционные переговоры, и он принял это приглашение. Штокер также добавил, что не является сторонником объявления новых парламентских выборов, хотя отметил, что не боится такого сценария.
С другой стороны, лидер АНП в своём выступлении сделал столько оговорок относительно возможной коалиции с АПС, что результат переговоров трудно прогнозировать. Начал он с того, что для преодоления нынешних кризисов необходим "сильный, хотя и более совершенный Европейский Союз", – это было более чем прозрачным намёком на евроскептическую позицию АПС.
Западные демократии подвергаются многим опасностям, сказал Штоке, упомянув "развязанную Россией войну против Украины, которая также вызвала экономический кризис, и его последствия включают инфляцию и рецессию". По словам политика, влияние на западные демократии также ведет к нестабильности. В связи с этим "необходимо дать честный ответ на вопрос, являемся ли мы конструктивной и надежной частью Европейского Союза".
Партия свободы также должна четко и честно заявить, хочет ли она "ориентироваться на свободный мир или на диктатуры", добавил Штокер. Это традиционная для австрийского и европейского истеблишмента претензия к АПС, которая публично отстаивала прекращение вооруженной поддержки Украины на уровне ЕС, отмену санкций против РФ и немедленные мирные переговоры с Москвой. При этом именно разрыв экономических отношений с Россией партия Кикля называла одной из главных причин экономических неурядиц австрийцев.
Стоит отметить, что выступление Кристиана Штокера было фактически сорвано акцией протеста перед штаб-квартирой Австрийской народной партии. Левые активисты написали на стене здания "Здесь воняет коричневым дерьмом", а логотипы партии были измазаны экскрементами. Речь о привычных для левых и либералов обвинений в адрес Австрийской партии свободы в том, что она является ультраправой и даже фашистской политической силой.
И дело не только в том, что АПС одним из краеугольных камней своей кампании сделала "ремиграцию" (противоречивый термин, обозначающий выдворение мигрантов), а сам Кикль обещал превратить страну в "крепость Австрию", недоступную для мигрантов. Тут скорее отсылка к тому, что лидер АПС строил кампанию на обещании стать "народным канцлером" – так себя называл Адольф Гитлер до того, как термин "фюрер немецкой нации" стал общепринятым.
АПС неоднократно дистанцировалась от национал-социализма, а за месяц до парламентских выборов даже подала в суд на общественную организацию, широко распространявшую информацию об истории термина "народный канцлер". Однако подобные протесты явно будут сопровождать деятельность Герберта Кикля на посту канцлера Австрии – если политику всё же удастся сформировать правящую коалицию.
О других важных изменениях в международной политике - в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась"
 
АвстрияРоссияУкраинаАдольф ГитлерКость БондаренкоСебастьян КурцМИДУкраина.руМВДЭксклюзив
 
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