Веселье и понты. Почему не стоит всерьёз воспринимать серьезного Трампа - 09.01.2025 Украина.ру
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Веселье и понты. Почему не стоит всерьёз воспринимать серьезного Трампа
Веселье и понты. Почему не стоит всерьёз воспринимать серьезного Трампа - 09.01.2025 Украина.ру
Веселье и понты. Почему не стоит всерьёз воспринимать серьезного Трампа
Покупка Гренландии, присоединение Канады в качестве 51-го штата, возвращение Панамского канала в юрисдикцию США и переименование Мексиканского залива в Американский. Так выглядит неполный — наверняка ещё что-то придумает — пакет инициатив Трампа, которые в последние дни крайне активно (в силу их хайповости) обсуждают во всём мире.
2025-01-09T06:45
2025-01-09T06:45
эксклюзив
сша
китай
америка
дональд трамп
джо байден
илон маск
twitter
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При этом каждый комментатор пытается угадать, что же на уме у будущего возвращенца в Белый дом. Автору неведомо, что творится в голове у Дональда Трампа. Однако пара соображений по поводу его инициатив у автора всё же есть.Болтать — не мешки ворочатьПовышенная медийная активность Дональда Трампа не должна удивлять — он не изменяет своим привычкам, но контекст к началу его второго срока несколько изменился.Во-первых, Трамп относится к тем политикам, которые говорят то, о чём думают, и пытаются воплотить в реальность то, о чём говорят. Поэтому, несмотря на всю специфичность его заявлений, их стоит воспринимать серьёзно.Во-вторых, Трамп как человек импульсивный и активно жестикулирующий, считает себя богоизбранным. В его системе координат он выжил не в силу случайности, а по воле высших сил. Вера в это придала бы уверенности любому человеку, тем более самоуверенному Трампу.В-третьих, Трампа сейчас никто не цензурирует. Если во время первого президентства в оппозиции ему находилась вся Силиконовая долина, то теперь они относятся к нему с сочувствием и пониманием. А дружба с Илоном Маском, купившим ради победы республиканцев Twitter* и вернувшим впоследствии туда Трампа, позволяет публиковать всё, что взбредёт в голову без опаски быть заблокированным или пессимизированным.В общем, пока что Трамп на пару с Илоном резвятся в Х и глумятся над своими поверженными оппонентами и троллят своих недругов из глобалистского лагеря — чем ещё заняться в условиях томительного ожидания передачи власти?Низко висящие фруктыЗа последние годы Трамп известен нам куда больше как политик, чем как бизнесмен. При этом Трамп — весьма специфический бизнесмен. Он никогда не строил заводы и не создавал производства, что позволяет понять сложность реальной экономики и всю специфику построения производственных цепочек. Трамп — мастер по развитию личностного бренда, достигший благодаря стартовому капиталу, связям и навыкам своего отца успеха в той же сфере, что Фред Трамп, — недвижимости.Поэтому Трампу хорошо удаются две вещи. Первая — брать на понт, угрожая смертными карами своим оппонентам, чтобы затем попытаться заключить с ними сделку, даже в том случае, если контрагент не испугался и не поддался.Вторая — срывать низко висящие фрукты, то есть быстро добиться значительной выгоды при минимуме затраченного времени и усилий там, где это возможно.Удастся Трампу уболтать власти Гренландии или купить 56 тыс. жителей данного острова — быть Гренландии американским штатом. Не удастся — не страшно, о теме забудут. Та же история с Панамой, которая активно сотрудничает с Китаем. Из той же оперы желание поглотить Канаду.Проблема для Трампа в том, что низко висящих фруктов не так уж много, да и реальность он воспринимает несколько специфично.Логика намерений и обстоятельствТрамп критиковал Байдена, напирая на то, что его оппонент слабоумный и не знает, как вернуть Америке утраченное ею величие. Но беда в том, что вернуть это величие в его первозданном виде не получится. США по-прежнему являются великой державой, но уже не будут единственной сверхдержавой. И решить накопившиеся за десятилетия в США проблемы Трампу не под силу.У Трампа нет рецепта решения проблем корпорации Boeing, которую загнали в кризис алчность её менеджмента. Трамп не сможет исправить ошибки менеджмента корпорации Intel, из-за которых "синие" сдали позиции на процессорном рынке, что превратило их заводы в чемодан без ручки. Трампу не под силу вновь вернуть Америке статус промышленной сверхдержавы, отняв его у Китая — китайцы слишком хорошо научились производить сложные машины.У Трампа нет рецепта решения социальных проблем в США. Он не знает, как победить эпидемию фентаниловой наркомании. Он не демонстрирует желания изменить жутко дорогую и жутко неэффективную систему здравоохранения. Нет у Трампа и какого-либо инфраструктурного плана, а даже если бы и был, то не факт, что он не повторил бы судьбу проекта Байдена по строительству 7 зарядных станций для электромобилей стоимостью по 1 млрд долларов за штуку.В ближайшее время Трамп и его команда начнут мучительную терапию реальностью и выяснят, что есть логика намерений, а есть логика обстоятельств. И в наследство им достался букет проблем в различных сферах, решить которые будет крайне непросто.Вот тогда и окажется, что простые рецепты не работают, а реальный мир значительно сложнее. И далеко ходить за примерами не нужно.Первый пример — борьба с китайскими солнечными панелями. Удельная стоимость солнечных модулей в Китае составляет 15 центов за 1 ватт, что значительно ниже производственных показателей Индии (22 цента), Европы (30 центов) и США (40 центов). Введение США пошлин в размере до 271% на импортируемые из стран Юго-Восточной Азии — туда КНР за эти годы перенесла производство солнечных панелей — не приведёт к тому, что в США появится конкурентоспособное производство фотоэлементов. Оно приведёт лишь к тому, что американцы получат переплату от 7 до 25 центов за 1 ватт удельной мощности.Второй пример — борьба с китайским хай-теком. Она оборачивается не только замедлением темпов научно-технического прогресса в КНР, но и необходимостью заниматься импортозамещением в сфере добычи минералов. Сурьму теперь нужно будет добывать на Аляске, галлий в национальном парке Битеррут на территории Монтаны и Айдахо, а для увеличения объёмов добычи германия придётся раскочегарить угледобычу и цветмет. И отнюдь не факт, что с минералозамещением не выйдет та же история, что и со строительством полупроводниковых заводов, на которых некому работать.Но вряд ли Трамп об этом думает — строчить посты в Х куда веселее, чем решать реальные проблемы, о которые будет раз за разом спотыкаться Америка на пути возвращения ею своего былого величия.Подробнее о политической логике, которой будет руководствоваться Трамп - в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась".*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
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Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
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эксклюзив, сша, китай, америка, дональд трамп, джо байден, илон маск, twitter
Эксклюзив, США, Китай, Америка, Дональд Трамп, Джо Байден, Илон Маск, Twitter

Веселье и понты. Почему не стоит всерьёз воспринимать серьезного Трампа

06:45 09.01.2025
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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Покупка Гренландии, присоединение Канады в качестве 51-го штата, возвращение Панамского канала в юрисдикцию США и переименование Мексиканского залива в Американский. Так выглядит неполный — наверняка ещё что-то придумает — пакет инициатив Трампа, которые в последние дни крайне активно (в силу их хайповости) обсуждают во всём мире.
При этом каждый комментатор пытается угадать, что же на уме у будущего возвращенца в Белый дом. Автору неведомо, что творится в голове у Дональда Трампа. Однако пара соображений по поводу его инициатив у автора всё же есть.
Болтать — не мешки ворочать
Повышенная медийная активность Дональда Трампа не должна удивлять — он не изменяет своим привычкам, но контекст к началу его второго срока несколько изменился.
Во-первых, Трамп относится к тем политикам, которые говорят то, о чём думают, и пытаются воплотить в реальность то, о чём говорят. Поэтому, несмотря на всю специфичность его заявлений, их стоит воспринимать серьёзно.
Во-вторых, Трамп как человек импульсивный и активно жестикулирующий, считает себя богоизбранным. В его системе координат он выжил не в силу случайности, а по воле высших сил. Вера в это придала бы уверенности любому человеку, тем более самоуверенному Трампу.
В-третьих, Трампа сейчас никто не цензурирует. Если во время первого президентства в оппозиции ему находилась вся Силиконовая долина, то теперь они относятся к нему с сочувствием и пониманием. А дружба с Илоном Маском, купившим ради победы республиканцев Twitter* и вернувшим впоследствии туда Трампа, позволяет публиковать всё, что взбредёт в голову без опаски быть заблокированным или пессимизированным.
В общем, пока что Трамп на пару с Илоном резвятся в Х и глумятся над своими поверженными оппонентами и троллят своих недругов из глобалистского лагеря — чем ещё заняться в условиях томительного ожидания передачи власти?
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Низко висящие фрукты
За последние годы Трамп известен нам куда больше как политик, чем как бизнесмен. При этом Трамп — весьма специфический бизнесмен. Он никогда не строил заводы и не создавал производства, что позволяет понять сложность реальной экономики и всю специфику построения производственных цепочек. Трамп — мастер по развитию личностного бренда, достигший благодаря стартовому капиталу, связям и навыкам своего отца успеха в той же сфере, что Фред Трамп, — недвижимости.
Поэтому Трампу хорошо удаются две вещи. Первая — брать на понт, угрожая смертными карами своим оппонентам, чтобы затем попытаться заключить с ними сделку, даже в том случае, если контрагент не испугался и не поддался.
Вторая — срывать низко висящие фрукты, то есть быстро добиться значительной выгоды при минимуме затраченного времени и усилий там, где это возможно.
Удастся Трампу уболтать власти Гренландии или купить 56 тыс. жителей данного острова — быть Гренландии американским штатом. Не удастся — не страшно, о теме забудут. Та же история с Панамой, которая активно сотрудничает с Китаем. Из той же оперы желание поглотить Канаду.
Проблема для Трампа в том, что низко висящих фруктов не так уж много, да и реальность он воспринимает несколько специфично.
Логика намерений и обстоятельств
Трамп критиковал Байдена, напирая на то, что его оппонент слабоумный и не знает, как вернуть Америке утраченное ею величие. Но беда в том, что вернуть это величие в его первозданном виде не получится. США по-прежнему являются великой державой, но уже не будут единственной сверхдержавой. И решить накопившиеся за десятилетия в США проблемы Трампу не под силу.
У Трампа нет рецепта решения проблем корпорации Boeing, которую загнали в кризис алчность её менеджмента. Трамп не сможет исправить ошибки менеджмента корпорации Intel, из-за которых "синие" сдали позиции на процессорном рынке, что превратило их заводы в чемодан без ручки. Трампу не под силу вновь вернуть Америке статус промышленной сверхдержавы, отняв его у Китая — китайцы слишком хорошо научились производить сложные машины.
У Трампа нет рецепта решения социальных проблем в США. Он не знает, как победить эпидемию фентаниловой наркомании. Он не демонстрирует желания изменить жутко дорогую и жутко неэффективную систему здравоохранения. Нет у Трампа и какого-либо инфраструктурного плана, а даже если бы и был, то не факт, что он не повторил бы судьбу проекта Байдена по строительству 7 зарядных станций для электромобилей стоимостью по 1 млрд долларов за штуку.
В ближайшее время Трамп и его команда начнут мучительную терапию реальностью и выяснят, что есть логика намерений, а есть логика обстоятельств. И в наследство им достался букет проблем в различных сферах, решить которые будет крайне непросто.
Вот тогда и окажется, что простые рецепты не работают, а реальный мир значительно сложнее. И далеко ходить за примерами не нужно.
Первый пример — борьба с китайскими солнечными панелями. Удельная стоимость солнечных модулей в Китае составляет 15 центов за 1 ватт, что значительно ниже производственных показателей Индии (22 цента), Европы (30 центов) и США (40 центов). Введение США пошлин в размере до 271% на импортируемые из стран Юго-Восточной Азии — туда КНР за эти годы перенесла производство солнечных панелей — не приведёт к тому, что в США появится конкурентоспособное производство фотоэлементов. Оно приведёт лишь к тому, что американцы получат переплату от 7 до 25 центов за 1 ватт удельной мощности.
Второй пример — борьба с китайским хай-теком. Она оборачивается не только замедлением темпов научно-технического прогресса в КНР, но и необходимостью заниматься импортозамещением в сфере добычи минералов. Сурьму теперь нужно будет добывать на Аляске, галлий в национальном парке Битеррут на территории Монтаны и Айдахо, а для увеличения объёмов добычи германия придётся раскочегарить угледобычу и цветмет. И отнюдь не факт, что с минералозамещением не выйдет та же история, что и со строительством полупроводниковых заводов, на которых некому работать.
Но вряд ли Трамп об этом думает — строчить посты в Х куда веселее, чем решать реальные проблемы, о которые будет раз за разом спотыкаться Америка на пути возвращения ею своего былого величия.
Подробнее о политической логике, которой будет руководствоваться Трамп - в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась".
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
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