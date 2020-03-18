Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook отметил, что действия президента Украины Владимира Зеленского и его команды носят бессистемный, нервный, негосударственный характер и закономерно ведут страну к превращению в руину

Руина?

А как красиво все было в кино: пересажал всех олигархов! И как позорно все оказалось в реальной жизни: упал в ноги всем олигархам: "Помоги материально. Сбросьтесь на спасение страны"

А ради отношений и обязательств перед ИВК (Игорем Валерьевичем Коломойским — ред.) фактически разорвал отношения с МВФ и с Западом в целом.

Проблема Зеленского, как всякого бессмысленного популиста, заключается в том, что он не способен к системному мышлению, системному созиданию, к реализации долговременных стратегий развития страны. На карантине Зеленский посоветовал читать Паланика и смотреть французское кино © пресс-служба Президента Украины | пресс-служба Президента Украины | Перейти в фотобанк

Все его действия носили и сейчас носят спорадический, бессистемный, нервный, рефлексивный, бесцельный неполитический и негосударственный характер и закономерно ведут страну к руине. Скоро это все осознают…

Зеленский и его фаворит Ермак, политике и международных отношениях мыслят категориями «договорняков», как мелкие дельцы и потому все их действия не дают эффекта, кроме краткосрочного поддержания рейтинга.

Результаты 10 месяцев «управления» Зеленским страной ужасающи! Он фактически узурпировал власть над ВР и правительством, перевел все на ручное управление Ермаком, на договорняки, разрушил те зачатки государственных институтов, которые кое — как выстраивались и которые надо было срочно укреплять сильными, независимыми кадрами, настроенных реально на проевропейские реформы.

И самое ужасное — Зеленский разрушил отношения Украины с Западом. Что это означает, скоро каждый почувствует на себе. Будет больно, но поучительно, особенно для тех болванов, которые утверждают, что Запад только у думает как бы скупить землю нашу и загубить нашу экономику.

Впереди тяжелейший экономический и политический кризис, в котором Зеленский и Коломойский будут отчаянно бороться, — нет не за власть, — за выживание, вгоняя страну во все большую руину.

Украине придется пройти через тяжелейшие испытания, во время которых на поверхность политический жизни должны выйти новые лидеры, способные вывести страну из Руины.

P.S. Автор скромно напоминает, что все «результаты» деятельности Зеленского были им почти в точности спрогнозированы и публично описаны сразу же, как только шоумен выдвинул свою кандидатуру на пост президента и стало ясно, что народ готов сыграть в русскую рулетку.