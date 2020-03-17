Хотелось бы услышать от власти, какие меры будут предприняты:
— для стимулирования экономики и обеспечения безопасности граждан в кризисный период;
— для борьбы с искусственным повышением цен и дефицитом;
— для поддержки производителей и импортеров основных продуктов питания и медикаментов;
— для бесперебойного обеспечения населения необходимыми медикаментами и лекарственными препаратами;
— для денежно-кредитного стимулирования, прямой или косвенной компенсации убытков бизнеса и производств. Будут ли налоговые каникулы, отсрочки, кредиты?
— для заботы и социальной поддержки граждан, для помощи безработным и бездомным;
— для правильного использования средств резервного фонда и запасов госрезерва (если они вообще есть);
— для обеспечения необходимым количеством тестов на наличие заболевания и аппаратуры для лечения;
— сколько будет потрачено на прямые затраты на борьбу с пандемией и организацию масштабных профилактических, карантинных, лечебный мероприятий?