Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook задала несколько риторических вопросов действующей власти о том, какие меры планируется предпринять для выхода из кризиса

Хотелось бы услышать от власти, какие меры будут предприняты:

— для стимулирования экономики и обеспечения безопасности граждан в кризисный период;

— для борьбы с искусственным повышением цен и дефицитом; Определены три главные беды современной Украины. Коронавируса среди них нет © Daniel Tokarets / flickr

— для поддержки производителей и импортеров основных продуктов питания и медикаментов;

— для бесперебойного обеспечения населения необходимыми медикаментами и лекарственными препаратами;

— для денежно-кредитного стимулирования, прямой или косвенной компенсации убытков бизнеса и производств. Будут ли налоговые каникулы, отсрочки, кредиты?

— для заботы и социальной поддержки граждан, для помощи безработным и бездомным;

— для правильного использования средств резервного фонда и запасов госрезерва (если они вообще есть);

— для обеспечения необходимым количеством тестов на наличие заболевания и аппаратуры для лечения;

— сколько будет потрачено на прямые затраты на борьбу с пандемией и организацию масштабных профилактических, карантинных, лечебный мероприятий?