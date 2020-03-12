По данным Госстата, газ в январе-феврале 2020 стал дешевле относительно января-февраля 2019 на 26,2%. Заслуга в этом не нашей власти, а биржи в Амстердаме — для нас цена на газ стала уже налогом на жизнь. Отопление при этом в январе-феврале 2020 относительно аналогичного периода 2019 снизилось аж (!!!) на 1%. При том, что до 80% в тарифе — газ, который стал дешевле на 26,2%, а зима — теплее, что влечёт уменьшение объёма потребления. Но нас просто грабят. Нагло, открыто и безнаказанно. А эта власть, которая вообще ничего не понимает ни в тарифообразовании, ни в ЖКХ, рассказывает нам сказки, что тарифы снижены (ложь, ни один тариф не снижен) и позволяет нас грабить. Отопительный сезон следующего года, судя по тому, что никаких выводов и изменений нет, уже провален. Нас будут грабить так же.