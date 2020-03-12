Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook рассказал 12 марта о том, как на Украине за год изменились цены на коммунальные услуги и что ждет украинцев в следующем отопительном сезоне

Украина.ру на Youtube Обвал рубля и нефти: Аза Мигранян рассказала, что будет с Россией, Украиной и миром