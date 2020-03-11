Как мы уже много раз отмечали, пытающиеся захватить мир социалисты базируются на экономическом фундаменте финансовой олигархии, которой больше подходит пока что власть социалистов, защищающая их от финансовых потрясений рынка и щедро орошающая их государственным финансированием (с прицелом на откаты всевозможным левым фондам). Какая злая ирония над учением Ленина, который видел закат капитализма в сращении финансовой и промышленной олигархии с властью! Ленин был гениален, не учел он только одно: что этой властью окажутся именно социалисты.
Изымать деньги из рынка рыночным путем — нонсенс. Что же остается искусственно созданным левой экономикой олигархам? Только один путь: страхование рисков, а затем создание страхового случая с помощью «ручной» власти. Именно такими способами пользуется Сорос и множество крупнейших хедж фондов, получающих прибыли от разрухи, кризисов, падений экономики, войн и террора.
Структуры Сороса долго готовились к тому, чтобы использовать конфликт с Россией в качестве триггера мирового экономического кризиса. Однако он все не действовал и не действовал: России удавалось раз за разом выбираться из ситуаций открытого противостояния.
А теперь грянул коронавирус. Активно распиаренный всеми структурами СМИ паникеров, как «конец света», он прекрасно работает на хедж фонды. И это, наверное, справедливо (шутка), ведь они вложили миллиарды в пропаганду, в террор, в противостояние с Россией. А теперь просто купили ВОЗ. Вспомним, как резко поменялось мнение этой организации, которая сперва пренебрежительно назвала коронавирус «недогриппом» и сравнивала его 0,2% смертности с 9% смертности «атипичной пневмонии», а теперь ежедневно издает страшилковые прогнозы один другого ужаснее. Но не это самое главное.
Главное, что Россия больше не нужна в качестве триггера кризиса и как ожидают некоторые аналитики (и я в их числе), давление на нее ослабнет. Миру потребуется восстанавливаться после падения экономики, Китай излечится и снова станет набирать обороты не раньше чем через полгода, а Европе придется оправляться от тяжелых ударов и в этом плане любые столкновения с Россией станут крайне опасными для ЕС.
Что касается Украины, то она снова оказалась не в самом хорошем месте и времени. Падение цен на нефть и газ в весенний и летний период никакой выгоды экономике страны не принесут. А снижение потребности в металлах больно ударит по и без того тощему бюджету страны. И не случайно в разгар коронавируса новый премьер Шмыгаль едет просить МВФ о поддержке: учитывая неисполняемость доходной части бюджета в 18% в самом начале года, коллапс рынка ОВГЗ и депрессивные тенденции в промышленном производстве, дефолт маячит уже не на горизонте, а прямо у самых ворот.