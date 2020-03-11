Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в Facebook рассказал 11 марта, кто зарабатывает на кризисе и разрухе, а также как коронавирус ударит по экономике Украины

Как мы уже много раз отмечали, пытающиеся захватить мир социалисты базируются на экономическом фундаменте финансовой олигархии, которой больше подходит пока что власть социалистов, защищающая их от финансовых потрясений рынка и щедро орошающая их государственным финансированием (с прицелом на откаты всевозможным левым фондам). Какая злая ирония над учением Ленина, который видел закат капитализма в сращении финансовой и промышленной олигархии с властью! Ленин был гениален, не учел он только одно: что этой властью окажутся именно социалисты.

Изымать деньги из рынка рыночным путем — нонсенс. Что же остается искусственно созданным левой экономикой олигархам? Только один путь: страхование рисков, а затем создание страхового случая с помощью «ручной» власти. Именно такими способами пользуется Сорос и множество крупнейших хедж фондов, получающих прибыли от разрухи, кризисов, падений экономики, войн и террора.

Структуры Сороса долго готовились к тому, чтобы использовать конфликт с Россией в качестве триггера мирового экономического кризиса. Однако он все не действовал и не действовал: России удавалось раз за разом выбираться из ситуаций открытого противостояния.

Почему и как коронавирус навсегда изменит нашу жизнь © REUTERS, Mykola Tys

Главное, что Россия больше не нужна в качестве триггера кризиса и как ожидают некоторые аналитики (и я в их числе), давление на нее ослабнет. Миру потребуется восстанавливаться после падения экономики, Китай излечится и снова станет набирать обороты не раньше чем через полгода, а Европе придется оправляться от тяжелых ударов и в этом плане любые столкновения с Россией станут крайне опасными для ЕС.

Что касается Украины, то она снова оказалась не в самом хорошем месте и времени. Падение цен на нефть и газ в весенний и летний период никакой выгоды экономике страны не принесут. А снижение потребности в металлах больно ударит по и без того тощему бюджету страны. И не случайно в разгар коронавируса новый премьер Шмыгаль едет просить МВФ о поддержке: учитывая неисполняемость доходной части бюджета в 18% в самом начале года, коллапс рынка ОВГЗ и депрессивные тенденции в промышленном производстве, дефолт маячит уже не на горизонте, а прямо у самых ворот.