Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook написал, что украинский пример рукотворного кризиса накануне глобального войдет в учебники экономики как образчик управленческой деменции «элит»

По предварительным оценкам, ВВП в январе 2020 сократится на 0,5%. Впервые с 2016-го года.

В своих статьях, еще в 2019-м, я неоднократно предупреждал, что невнимание правительства к падению промышленности, рано или поздно приведет и к сокращению ВВП, который "завис" на тонкой ниточке сектора торговли. Американские проблемы, Кабмин без «соросят» и Зеленский против Запада. Главное на неделе с 29.02 по 6.03 от экспертов © REUTERS, JCS/Mike Blake | REUTERS, JCS/Mike Blake | Перейти в фотобанк

Я прогнозировал, что вместо "40% роста за пять лет", мы получим падение в первом квартале 2020-го. Но тупиковая эволюционная экономическая модель могла привести лишь к "тупику", от слова "тупые".

Этот пример рукотворного кризиса накануне глобального войдет в учебники экономики как образчик управленческой деменции "элит". Первый пример в истории, когда вместо укрепления перед глобальным шоком, экономику искусственно ослабили. И все для того, чтобы сотня "долбодятлов" заработала на пирамиде ОВГЗ….