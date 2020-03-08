По предварительным оценкам, ВВП в январе 2020 сократится на 0,5%. Впервые с 2016-го года.
В своих статьях, еще в 2019-м, я неоднократно предупреждал, что невнимание правительства к падению промышленности, рано или поздно приведет и к сокращению ВВП, который "завис" на тонкой ниточке сектора торговли.
Я прогнозировал, что вместо "40% роста за пять лет", мы получим падение в первом квартале 2020-го. Но тупиковая эволюционная экономическая модель могла привести лишь к "тупику", от слова "тупые".
Этот пример рукотворного кризиса накануне глобального войдет в учебники экономики как образчик управленческой деменции "элит". Первый пример в истории, когда вместо укрепления перед глобальным шоком, экономику искусственно ослабили. И все для того, чтобы сотня "долбодятлов" заработала на пирамиде ОВГЗ….