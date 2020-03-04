Украинский экономист Даниил Монин на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему после информации о смене Кабмина и руководителей некоторых силовых ведомств, так возбудились политики, которых связывают с западными структурами

Крайне забавно наблюдать истерику соросят от предполагаемой смены Кабмина. Это лишь подтверждает факт, что Кабмин таки не наш, а под внешним управлением.

Ещё забавнее смотреть на истерику по поводу Сытника и Рябошапки. Сытник 4 года — ни одной посадки. Рябошапка — ни одной посадки!

Это означает, что все опять идёт к политической целесообразности и очевидному воровству приближенных.

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Я пессимистично настроен и по поводу будущего состава Кабмина. Думаю, он продолжит Соросятский путь, и все кто сегодня в истерике опять начнут хвалить новый Кабмин уже через месяц, но сегодня пусть свершится побольше уходов.

Стране не нужен премьер ликвидатор. Стране нужен Премьер Визионер и Стратег и Премьер созидатель!

Upd. Поскольку тут кидают фейковыми ценностями Майдана. Ещё раз повторю:

Кровь Майдана лилась не за «права мифических инвесторов», не за «директивы МВФ», «не за право регулировать все и вся", а за свободы: свободу совести, свободу слова, свободу предпринимательства, свободно жить вообще. Суть жертвы Майдана была в этом. Суть войны на Донбассе в этом. Смысл гибели тысяч невинно убиенных людей в этом.