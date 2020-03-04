Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что данные Госстата показывают - общая сумма долга по ЖКХ составляет на 1 февраля 2020 г. рекордные 67,1 млрд гривен

Болтовня Гончарука привела к росту задолженности.

Премьер Гончарук пытался убедить всех на одном из брифингов, что украинцы получили платежки с рекордно низкими цифрами в них. Но это, как всегда, выглядит малоубедительно. Украинский Кабмин сэкономил на субсидиях из-за теплой зимы © Украина.ру/Стрингер

На сайте Госстата Украины появились «свежие» цифры, из которых следует, что задолженность населения по всем видам коммунальных услуг значительно выросла во всех без исключения регионах страны.

Только за январь 2020 г. долг за поставку и распределение природного газа вырос на 1 млрд. 590 грн. А за теплоэнергию и горячую воду (за аналогичный период) — на 2 млрд. 156 млн.

Общая сумма долга по ЖКХ составляет на 1 февраля 2020 г. рекордные 67,1 млрд. грн. Такого в Украине еще не было!

При этом Гончарук свое премьерство, в отличие от большинства украинцев, провальным не считает и намерен торговаться до последнего.

До последнего украинца, не сбежавшего на заработки в Польшу?!