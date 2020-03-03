Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что на Россию началась настоящая информационная атака с целью посеять панику и дестабилизировать политику, обратив гнев испуганных людей против власти

Коронавирус. В России началась информационная атака с целью посеять панику и дестабилизировать политику, обратив гнев испуганных людей против власти. Активно распространяются фейкньюс о массовых заболеваниях в России. Удар по свободе. У коронавируса появилась новая опасность © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

На самом деле подтверждено только несколько заболевших, только 1 в Москве, и 24 госпитализированы в Москве на карантин.

Но распространяются слухи о десятках тысяч заболевших. Власти обязаны принять решительные меры для их пресечения.

Нет сомнения, что эти панические слухи распространяют не оппозиция, не Навальный, не Ходорковский. Это работа иностранных спецслужб, которые де факто ведут гибридную войну против России. Распространение фейкньюс с целью паники и хаоса должно быть подавлено очень жестко.