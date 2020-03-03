«Украинская правда» написала большой и красивый материал о кризисе власти. О том, как у Зеленского все плохо. Что он ничем реально не управляет и что «поруч із президентом так і не з'явилось людини, наділеної критично важливою для його політичного виживання рисою — системністю і масштабністю бачення»
(«Рядом с президентом так и не появилось человека, наделенного критично важной для его политического выживания чертой — системного и масштабного видения». — Ред.).
Большинство посылов и даже выводов, кстати, вполне адекватные. Что даже удивительно для данного прекрасного издания. Но в целом написанное, конечно же, не имеет никакого смысла. Потому что, будучи рукопожатным патриотическим изданием, УП так и не решилась сказать главное — проблема не в Зеленском и не в его окружении. Проблема в том, что построенное нами за 30 лет государство нежизнеспособно в принципе. Это симулякр, карго-культ, пустая оболочка, заполненная совсем другими смыслами.
И Зеленский в главном кресле страны это следствие, а не причина.