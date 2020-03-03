Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook заметил, что признанию журналистов «Украинской правды» о провальных результатах работы президента Зеленского не хватает главного вывода - о порочности самой государственной системы Украины

«Украинская правда» написала большой и красивый материал о кризисе власти. О том, как у Зеленского все плохо. Что он ничем реально не управляет и что «поруч із президентом так і не з'явилось людини, наділеної критично важливою для його політичного виживання рисою — системністю і масштабністю бачення» Отставка Гончарука: финальная стадия. Главные темы соцсетей 2 марта © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

(«Рядом с президентом так и не появилось человека, наделенного критично важной для его политического выживания чертой — системного и масштабного видения». — Ред.).

Большинство посылов и даже выводов, кстати, вполне адекватные. Что даже удивительно для данного прекрасного издания. Но в целом написанное, конечно же, не имеет никакого смысла. Потому что, будучи рукопожатным патриотическим изданием, УП так и не решилась сказать главное — проблема не в Зеленском и не в его окружении. Проблема в том, что построенное нами за 30 лет государство нежизнеспособно в принципе. Это симулякр, карго-культ, пустая оболочка, заполненная совсем другими смыслами.

И Зеленский в главном кресле страны это следствие, а не причина.