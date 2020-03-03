Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник на своей странице в соцсети Facebook перечислил согласованные в Париже условия, которые Киев должен исполнить для того, чтобы состоялась весенняя встреча лидеров нормандской четверки в Берлине

Для проведения нового саммита нормандского формата в Берлине Киеву нужно выполнить 7 обязательств, взятых на себя в Париже.

Напоминаю, все 7, чтобы не забыли:

⁃ полное прекращение огня с выполнением дополнительных мер по его поддержке; Джангиров объяснил, почему Москва не ведет диалога с Киевом в вопросе Донбасса © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

⁃ разработка и выполнение плана по разминированию;

⁃ разведение сил и средств на трёх новых дополнительных участках;

⁃ обмен пленными по формуле «всех на всех»;

⁃ в течение 30 дней соглашение по новым пунктам перехода через линию соприкосновения;

⁃ согласование в Контактной группе в Минске всех правовых аспектов «особого статуса»;

⁃ интеграция формулы Штайнмайера в украинское законодательство.