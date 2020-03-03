Для проведения нового саммита нормандского формата в Берлине Киеву нужно выполнить 7 обязательств, взятых на себя в Париже.
Напоминаю, все 7, чтобы не забыли:
⁃ полное прекращение огня с выполнением дополнительных мер по его поддержке;
⁃ разработка и выполнение плана по разминированию;
⁃ разведение сил и средств на трёх новых дополнительных участках;
⁃ обмен пленными по формуле «всех на всех»;
⁃ в течение 30 дней соглашение по новым пунктам перехода через линию соприкосновения;
⁃ согласование в Контактной группе в Минске всех правовых аспектов «особого статуса»;
⁃ интеграция формулы Штайнмайера в украинское законодательство.