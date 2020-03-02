Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook высказал мнение, что после распродажи сельскохозяйственной земли на Украине неизбежно будет продолжен процесс захвата недр и вода будет одним из таких ресурсов

Водное господство.

Следующий этап мировой экономики — дефицит питьевой воды. И думаю, в ближайшее время мы увидим процессы приватизации воды. Понятно, что Днепр это проблема. Но есть в Украине кое что локальное. Есть запасы воды на глубине, озера и т.д. Согласительный совет Рады: «Вставай, страна огромная!..» и неизбежный рынок земли © Facebook, Верховна Рада України

Если с землей получится, дальше пойдут вода и лес. Лес не так важен как вода. Вода — стратегическое направление. Не случайно власти Украины пытаются наказать Крым водной блокадой. Для технических нужд можно относительно недорого опреснять воду. Но для питья требуется другая степень очистки.

Путей приватизации несколько. Могут взять в аренду водные ресурсы для, скажем, выращивания овощей. В последующем, получив объемы, можно их оформить в собственность. Как товар вода уже в ходу. Её ценность в чистоте.

В Украине сегодня многие пруды заполнены водой не полностью. Бесснежная зима только усугубила ситуацию. Когда начнется процесс? Сложно сказать. Но он неизбежен. Многие думают на перспективу в 20-30-50 лет. И здесь важно предугадать при какой власти, и при каких Законах пойдет процесс захвата недр. Но то, что он начался, понятно по баталиям при принятии Закона о земле.